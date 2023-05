Το 46ο γκολ του Βίκτορ Όσιμεν στη Serie A από την ημέρα που ο Νιγηριανός πάτησε το πόδι του στον ιταλικό νότο ήταν και το πιο καθοριστικό, αφού επέτρεψε στη Νάπολι να ισοφαρίσει την Ουντινέζε στο «Φρίουλι» (1-1) και να επαναφέρει τους «Παρτενοπέι» στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, 33 χρόνια μετά το τελευταίο «σκουντέτο» τους.

Η καταπληκτική ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι απέχει 16 βαθμούς από τη δεύτερη Λάτσιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί στις εναπομείνασες πέντε αγωνιστικές.

Το τέλος του αγώνα της 33ης ημέρας στο Καμπιονάτο βρήκε τη μεγαλούπολη της Νότιας Ιταλίας να «φλέγεται» από τις εκδηλώσεις των Ναπολιτάνων, που είδαν να αναβιώνουν οι ημέρες του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα και την ομάδα τους να κατακτά το τρίτο πρωτάθλημα της Ιστορίας της.

