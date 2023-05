Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός μεγάλου κοιτάσματος πετρελαίου στο όρος Γκαμπάρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η δυναμικότητα της συγκεκριμένης πηγής, σε βάθος 2.700 μέτρων, είναι 100.000 βαρέλια την ημέρα και, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, θα προσφέρει το 1/10 των αναγκών της χώρας.

To όρος Γκαμπάρ, δίπλα στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ, έχει υπάρξει θέατρο σκληρών συγκρούσεων με τους αντάρτες του ΡΚΚ. Μιλώντας στο Ικόνιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα θάψει τους «τρομοκράτες του ΡΚΚ» στις πετρελαιοπηγές του Γκαμπάρ. Πρόσθεσε επιπλέον ότι στην πετρελαιοπηγή δόθηκε το όνομα του Αϊμπουκέ Γιαλτσίν, του δασκάλου που σκοτώθηκε από πυρά του ΡΚΚ.

