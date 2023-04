Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διοργάνωσε την τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η τελετή ξεκίνησε με την προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη και ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του τιμωμένου (Laudatio) από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης στην εναρκτήρια ομιλία του περιέγραψε με πιο τρόπο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με 85 χρόνια λειτουργίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια και εδραίωση των επιστημών, τόσο στο ερευνητικό πεδίο, όσο και με την παραγωγή επιστημόνων που στελεχώνουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα που απονέμεται στον Νίκο Χριστοδουλίδη τιμά τον πολιτικό, που συνδυάζει τον Αριστοτελικό Λόγο και το Πάθος με ένα νέο πολιτικό Ήθος, τιμά την προσφορά του στον Ελληνισμό γενικότερα και την πατρίδα του την Κύπρο ειδικότερα, μια χώρα μικρή σε έκταση αλλά μεγάλη σε δυναμικό, δυνατότητες και προοπτικές που αντιμετώπισε σοβαρές, υπαρξιακές απειλές με γενναιότητα και σθένος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης καλωσόρισε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στον κύκλο των επίτιμων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην ακαδημαϊκή οικογένεια. Έναν άνθρωπο, που υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία για πάνω από είκοσι χρόνια, πανεπιστημιακό δάσκαλο, διπλωμάτη, πολιτικό και ενεργό πολίτη που διαθέτει γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες, ανθρωπιά, ειλικρίνεια, σκέφτεται με γνώμονα τον άνθρωπο και πυξίδα του την πατρίδα και ο οποίος εργάζεται ακατάπαυστα για να ενδυναμώσει τους ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η τελετή αναγόρευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την τιμή που του επιφύλαξε και συνέχισε μιλώντας για τις ιστορικές σχέσεις συνεργασίας που έχει το Πανεπιστήμιο με την Κύπρο και τον ίδιο προσωπικά. Συνέδεσε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα με την πολιτική ζωή, στην άσκηση της εξουσίας για το δημόσιο καλό και τις προκλήσεις της σύγχρονης πολιτικής απέναντι στα προβλήματα που πλέον αφορούν όλες τις χώρες τονίζοντας πως η ευελιξία, η επιστημονική ανάλυση και η διαρκής εξέλιξη του ακαδημαϊκού κόσμου οφείλει να είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας, ως Εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ως Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, και πλήθος βουλευτών και υψηλόβαθμων στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης.

Με την παρουσία του μας τίμησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Παρόντες, η Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, ο Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, ο Επιτελάρχης ΓΕΣ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, 0 Επιτελάρχης ΔΑΕ υποπτέραρχος Γεώργιος Τσενεκίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά Άρης Λυμπεράτος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης.

Ισχυρή παρουσία είχε η διεθνής κοινότητα και οι εκπρόσωποι κρατών, η Elisabeth Cardoso Πρέσβης του Λουξεμβούργου, o Πρέσβης του Βελγίου Francoise Gustin, η Πρέσβης της Πολωνίας Artur Lompart, ο Πρέσβης της Μολδαβίας Andrei Popov, ο Πρέσβης της Μάλτας Joseph Cuschieri. Από την πρεσβεία του Μεξικού ο Πρέσβης Alejandro Garcia Moreno και η Laura Mora Barreto Head of Economics, Commercial Promotion and International Relations of the Embassy of Mexico, η Ana Maria Sotero, Πρέσβειρα του Περού, η Lina Skerstonaitė, Πρέσβειρα της Λιθουανίας. Ο Γαμπριρ Σαμπάρ εκπρόσωπος του Πρόξενου της Συρίας, από την Πρεσβεία του Καζακστάν o Bakitzhan SUYUNDIKOV, ο Πρέσβης της Ουγγαρίας Haupt Erik, ο Πρέσβης της Κορέας Jung Il Lee και ο Πρέσβης της Σερβίας Dušan Spasojević, ο Αιγύπτιος πρεσβευτής Όμαρ Άμερ Γιούσεφ και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Αλβανίας.

Επίσης τίμησαν την αναγόρευση με την παρουσία τους, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της χώρας.