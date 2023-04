Ένα αεροπλάνο της American Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο το πρωί της Κυριακής στο Κολόμπους του Οχάιο, μετά από ενδεχόμενο χτύπημα πουλιού που φαίνεται να πυροδότησε φωτιά στον κινητήρα.

Το Boeing 737 της πτήσης 1958 είχε αναχωρήσει από το Κολόμπους με προορισμό το Φοίνιξ προτού το πλήρωμα αναφέρει το τρομακτικό ατύχημα γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA)

Το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο John Glenn Columbus, δήλωσε η FAA.

«Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό αεροσκάφους στο CMH σήμερα το πρωί που αφορούσε πυρκαγιά στον κινητήρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και λειτουργεί», ανέφερε το διεθνές αεροδρόμιο John Glenn Columbus σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter.

Pilots of an American Airlines flight turned the plane around shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio, after an apparent bird strike caused the engine to catch fire pic.twitter.com/ih45zfGFq1

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O

— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023