Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, μια μέρα πριν από την αναμενόμενη εμφάνιση στο δικαστήριο.

Σήμερα το βράδυ ώρα Ελλάδος, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο όπου μια μεγάλη επιτροπή ενόρκων που συγκλήθηκε από τον εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, κατέθεσε το κατηγορητήριό του την περασμένη εβδομάδα, για τις ακριβείς λεπτομέρειες των νόμων που φέρεται ότι παραβίασε.

Κατά την αγωγή του, αναμένεται να φωτογραφηθεί και να του αφαιρεθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά δεν θα του βάλουν χειροπέδες σύμφωνα με μια συμφωνία που κατέληξε η νομική ομάδα του με τον Μπραγκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο δικηγόρος του Τραμπ, Τζο Τακοπίνα.

Donald Trump arrived in New York on Monday as he prepared to walk into a Manhattan courtroom as both a defendant and a candidate. While he traveled, his team weighed how to capitalize on his arrest and officials in New York prepared for potential turmoil. https://t.co/y3ANsHFVbT pic.twitter.com/JNHysbyD11

— The New York Times (@nytimes) April 4, 2023