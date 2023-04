Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και από το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς πέταξε προς τη Νέα Υόρκη, όπου πρόκειται αύριο Τρίτη να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Μανχάταν για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Μετά την απόφαση σώματος ενόρκων την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του οποίου απαγγέλλονται κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά την πληρωμή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση τους, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος, που είναι εκ νέου υποψήφιος για τις εκλογές του 2024, έχει καταγγείλει «μια πολιτική δίωξη» και ένα «κυνήγι μαγισσών», επαναλαμβάνοντας ότι είναι αθώος.

Donald Trump departs his SUV, which is accompanied by a motorcade, and climbs the steps to 'Trump Force One' in Florida.

The former US president is heading to New York to face charges.

