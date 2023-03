Η Ελληνίδα Ρίτα Γουίλσον μαζί με τον σύζυγό της Τομ Χανκς έκλεψαν την παράσταση στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια για τη χώρα μας και τη συνεισφορά της στη δημιουργία του αμερικανικού κράτους λόγω του θεσμού της δημοκρατίας. Ο κ. Μπάιντεν αναφέρθηκε και στο παρατσούκλι «Μπαϊντενόπουλος» που του έχουν προσδώσει στην πολιτεία του Ντέλαγουερ αλλά και στον Ρόμπερτ Μενέντεζ, για τον οποίο είπε «νομίζω ότι είναι Έλληνας».

Αναμφίβολα, όμως, η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η Ρίτα Γουίλσον, η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα μαζί με τον διάσημο σύζυγό της, τραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα και το τραγούδι «Μια παρένθεση και μόνο» με τους παριστάμενους να τη συνοδεύουν χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια.

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Τομ Χανκς αφού ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε προς τη Ρίτα Γουίλσον ότι «το ταλέντο σου είναι απίστευτο. Και το μόνο που με ανησυχεί είναι το γούστο σου στους άνδρες». «Έχεις κάτι να πεις Τομ;» ρώτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον διάσημο ηθοποιό που απάντησε «δεν είμαι Έλληνας αλλά είχα την λογική να παντρευτώ μία Ελληνίδα» προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Rita Wilson performing at the ⁦@WhiteHouse⁩ for Greek Independence Day pic.twitter.com/wEK923Xtu7

— Lena Argiri (@lenaargiri) March 29, 2023