Greek Prime Minister, Kiriakos Mitsotakis, speaks to the media on October 21, 2021 in Brussels, Belgium / Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει στα μέσα ενημέρωσης στις 21 Οκτωβρίου 2021 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.