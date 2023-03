Σαρρωτική ήταν τελικά η νίκη της ταινίας «Τα πάντα όλα» στην 95η απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ απέσπασε επτά βραβεία, έχοντας 11 υποψηφιότητες. Ανάμεσά τους τα καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου γραμμένου κατευθείαν για την οθόνη. Και στις τρεις αυτές κατηγορίες νικητές είναι οι Κουάν και Σάινερτ.

Όπως το ΒΗΜΑ είχε προβλέψει, για την ίδια ταινία η ηθοποιός από την Μαλαισία Μισέλ Γιέο κέρδισε το Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου «νικώντας» την Κέιτ Μπλάνσετ της «Tar». Η ταινία του Τοντ Φιλντ δεν κέρδισε κανένα Οσκαρ και το ίδιο συνέβη με την καλύτερη ίσως ταινία των υποψήφιων φέτο, «Τα πνεύματα του Ινισέριν». Η ταινία του Μάρτιν Μακ Ντόνα είχε εννέα υποψηφιότητες και δεν κερδισε πουθενά.

Στους άντρες ηθοποιούς και των δύο κατηγοριών, όπως επίσης το ΒΗΜΑ είχε προβλέψει νικητές είναι ο Μπρένταν Φρέιζερ – Α ρόλος για την «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι και ο Κε Χούι Κουάν – Β’ ρόλος για το «Τα πάντα όλα». «Αυτό είναι το αμερικανικό όνειρο!» είπε ξεσπώντας σε κλάματα ο Κε Χούι Κουάν, ένας ηθοποιός που είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως παιδί, στην συνέχεια την διέκοψε και με το «Για πάντα όλα» έκανε την επιστροφή του.

Συγκινητική ήταν και η δήλωση της Τζέιμι Λί Κέρτις που κέρδισε το Οσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Τα πάντα όλα». Η ηθοποιός αφιέρωσε το αγαλματιδιο της σε όλους τους θαυμαστές των ταινιών είδους – εννοούσε τον τρόμο – στις οποίες επί χρόνια έπαιζε. Η Λι Κέρτις βούρκωσε στο τέλος αναφέροντας ότι τόσο ο πατέρας της ,Τονι Κέρτις όσο και η μητέρα της, Τζάνετ Λι είχαν υπάρξει υποψήφιοι στα Οσκαρ.

Πολύ καλή όμως ήταν και η πορεία της γερμανικής ταινίας «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» του Έντουαρντ Μπέργκερ που έφυγε με τέσσερα βραβεία, ανάμεσα στα οποία το καλύτερης διεθνούς ταινίας ,φωτογραφίας και μουσικής. Η παραγωγής ΝΕTFLIX ταινία δεν προβλήθηκε ποτέ στις ελληνικές αίθουσες και είναι μια υποβλητική διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Εριχ Μαρία Ρεμάρκ

Οι νικητές

Ταινία

Τα πάντα όλα

Σκηνοθεσία

Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Τα πάντα όλα

Α ανδρικός ρόλος

Μπρένταν Φρέιζερ – Η φάλαινα

Α γυναικείος ρόλος

Μισέλ Γιέο – Τα πάντα όλα

Β ανδρικός ρόλος

Κε Χουι Κουάν – Τα πάντα όλα

Β γυναικείος ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις – Τα πάντα όλα

Διασκευασμένο σενάριο

Women Talking

Πρωτότυπο σενάριο

Τα πάντα όλα

Διεθνής ταινία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Μοντάζ

Τα πάντα όλα

Τραγούδι

“Naatu Naatu” από την ταινία “RRR”

Ηχος

Top Gun: Maverick

Οπτικά εφέ

Avatar: The Way of Water

Μουσική

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο— Φόλκερ Μπέρτελμαν

Σκηνικά

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Κοστούμια

Black Panther: Wakanda Forever

Μακιγιάζ και κομμώσεις

Η φάλαινα

Φωτογραφία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Ντοκιμαντέρ

Navalny

Κινούμενα σχέδια

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Μικρού μήκους κινούμενα σχέδια

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

The Elephant Whisperers

Μικρού μήκους μυθοπλασία

An Irish Goodbye