Η υποψηφιότητα του Κώστα Καραμανλή φαίνεται πως διχάζει ένα μεγάλο μέρος της νεοδημοκρατικής παράταξης. Έτσι μετά τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Νικήτα Κακλαμάνη προστέθηκε και ο Γιώργος Κουμουτσάκος που , άλλοι ευθέως και άλλοι εμμέσως πλην σαφώς, τάσσονται κατά της υποψηφιότητας του πρώην υπουργού Μεταφορών στις εκλογές. Το περίεργο είναι ότι οι ανωτέρω θεωρούνται ακραιφνείς «καραμανλικοί» με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο να αναφέρεται στην δική του υπόθεση που δεν θέλησε να είναι υποψήφιος όταν κατηγορήθηκε (αδίκως- όπως αποδείχθηκε) στην υπόθεση του Βατοπεδίου.

Στην πραγματικότητα ούτε αυτοί που είναι υπέρ της υποψηφιότητας Καραμανλή, αλλά ούτε αυτοί που είναι κατά φαίνεται πως τους πέφτει λόγος. Ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής έλεγε τις προάλλες σε συναδέλφους του βουλευτές που του τηλεφωνούσαν για να του εκφράσουν την συμπαράστασή τους (όταν παραιτήθηκε και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη) ότι τον βουλευτή τον κρίνει μόνον ο λαός και όχι τα κόμματα ή ορισμένοι βουλευτές. Οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που τον στέλνουν στη Βουλή, είπε συγκεκριμένα. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε εάν θα είναι και πάλι υπουργός, σε περίπτωση νίκης της ΝΔ, λέγεται πως απάντησε πως δεν το νομίζει. Είτε όμως το νομίζει, είτε δεν το θέλει ή ακόμα δεν θα τον θέλουν να είναι υπουργός, είναι άλλο πράγμα, τη στιγμή που έως τώρα (εκτός εάν υπάρξει κάτι το απρόοπτο) εξακολουθεί να είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις Σέρρες και ας φώναζαν προχθές ορισμένοι έξω από το πολιτικό του γραφείο «μαύρο- μαύρο στον Καραμανλή».

Οι υπέρμαχοι της υποψηφιότητας Καραμανλή λένε ότι πρέπει να συνεχιστεί το όνομα Καραμανλή στην ΝΔ (κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα) , ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει υποψήφιο καταδικασμένο ομόφωνα από το Ειδικό Δικαστήριο τον Νίκο Παππά, όπως έχρισε υποψήφιο και τον Νίκο Τόσκα, μετά το φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Είναι θέμα του ιδίου του Καραμανλή να αποφασίσει, λένε, όσοι γαλάζιοι βουλευτές στηρίζουν την υποψηφιότητά του. Με την παραίτησή του όμως είναι ωσάν να φεύγει εκτός κάδρου των ευθυνών, αφήνοντας όλο αυτό το διάστημα τον κ. Γεραπετρίτη να ζητεί συγγνώμη και να κάνει απολογισμό ενός υπουργείου στο οποίο αυτός ήταν υπουργός επί 3,5 και πλέον χρόνια και έγινε η… «στραβή».

***

Η ψήφος οργής από τους νέους

Όλο αυτό το κύμα οργής και αγανάκτησης που εκδηλώνεται τούτες τις ημέρες από τους νέους σε όλες τις πόλεις της χώρας για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, έχει προβληματίσει τα κομματικά επιτελεία και κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου. Οι περισσότεροι πολιτικοί παρατηρητές (ανάμεσά τους και δημοσκόποι), εκτιμούν, όπως οι ίδιοι μου είπαν, ότι οι νέοι στις επερχόμενες εκλογές αυτή τη φορά εμφανίζονται αποφασισμένοι να ψηφίσουν μαζικά. Θα ψηφίσουν εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την οργή τους ( ή ακόμα την απογοήτευσή τους) για το πολιτικό σύστημα και δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους να απέχουν από την κάλπη (ούτε στις δεύτερες εκλογές), όπως έως πρότινος νόμιζαν τα κομματικά επιτελεία. Κάπου 80.000 με 85.000 νέοι, είναι μαθητές σχολείου ή μόλις αποφοίτησαν από το Λύκειο, είναι οι ίδιοι με αυτούς που είδαν τα κομματικά επιτελεία, προχθές, χθες και σήμερα στις πλατείες να ζητούν με ορμή δικαίωση για τους νεκρούς του τρένου των Τεμπών.

***

Φταίμε όλοι αλλά εμείς είμαστε στο τιμόνι της χώρας

Ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά συγνώμη για την τραγωδία των Τεμπών, αυτή τη φορά (στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη σκιά της τραγωδίας και της εθνικής οδύνης) ανέλαβε και την ευθύνη, λέγοντας πως φταίμε όλοι, πως δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων, αλλά, όπως είπε με έμφαση: «Η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας». Εγγυήθηκε «απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα για να εντοπιστούν τα σφάλματα» που οδήγησαν στην σύγκρουση των τρένων.

***

Ο Τσίπρας στην Καρδίτσα στη κηδεία θύματος των τρένων

Στην Καρδίτσα βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για να παραστεί στην κηδεία του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων. Ο κ. Τσίπρας γνώριζε προσωπικά τον νεαρό Βάιο και τον πατέρα του Χρήστο και ταξίδευσε στην Καρδίτσα για τον σκοπό αυτό. Η κηδεία άργησε για μερικές μέρες να γίνει επειδή περίμεναν στην Καρδίτσα συγγενείς του Βάιου που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Οι γύρω δρόμοι ήταν κατάμεστοι από κόσμο που κρατούσε στα χέρια λουλούδια. Ανείπωτη η θλίψη και βουβός πόνος στην ατμόσφαιρα με τους γονείς και τα αδέρφια του Βάιου να θυμίζουν πρωταγωνιστές αρχαίας τραγωδίας. Όπως και στην κηδεία του Τάσου Κουτσόπουλου που έγινε την περασμένη Τρίτη, συγκλονιστική ήταν και χθες η παρουσία των νέων παιδιών, ενώ με αποφάσεις των δημάρχων όλα τα σχολεία ολοκλήρωσαν τα μαθήματα μεταξύ 11 και 11:30.

***

Οι μετρήσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Έχω προσέξει ότι τελευταίως ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε τις δικές του μετρήσεις με διαφορετικές εταιρίες δημοσκοπήσεων και όπως λένε στην Κουμουνδούρου, τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών δεν είναι τα ίδια από τα αποτελέσματα που δείχνουν (και έδειξαν έως χθες) άλλες εταιρίες δημοσκοπήσεων. Στον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται ικανοποιημένοι με τις δικές τους μετρήσεις ( που άρχισαν από το περασμένο Σάββατο). Δεν λένε όμως ακόμα τα δικά τους ποσοστά. Όταν ρώτησα τους υπευθύνους στην Κουμουνδούρου γιατί έως τώρα δεν έκαναν μετρήσεις,, η απάντηση που δόθηκε ξαφνιάζει: «Επειδή δεν είχαμε… λεφτά και αποφασίσαμε να ξοδεύσουμε λεφτά για μετρήσεις μόνον στην προεκλογική περίοδο». Δηλαδή όλες αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις του τύπου «θα είμαστε πρώτο κόμμα» που έγιναν τους περασμένους μήνες, ήταν χωρίς μετρήσεις ή μήπως έγιναν με μυστικές μετρήσεις;

*Στο κυβερνών κόμμα, θα πρέπει να ξέρετε πως εξετάζουν με ενδιαφέρον και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που από χθες κάνουν την εμφάνισή τους. Στο γαλάζιο στρατόπεδο γνωρίζουν πως το τραγικό δυστύχημα ανέδειξε παθογένειες του συστήματος και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της κυβέρνησης.

***

Η Βουλή ανοικτή έως τα μέσα Απριλίου

Τελικά, ο αρχικός (χωρίς όμως ποτέ να ανακοινωθεί) προγραμματισμός για διάλυση της Βουλής στις 10 Μαρτίου και προκήρυξη εκλογών στις 9 Απριλίου ακυρώθηκε εκ των πραγμάτων με την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη. Έτσι η Βουλή θα συνεχίσει, ίσως και έως τα μέσα Απριλίου τις εργασίες της. Πρώτα απ΄όλα θα υπάρξει συζήτηση στην αρμόδια διαρκή Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τις ευθύνες της τραγωδίας. Εν συνεχεία θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή ορισμένα νομοθετικά μέτρα, όπως οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων, δωρεάν δικαστική συνδρομή από το κράτος σε περίπτωση που υποβληθούν μηνύσεις ή αγωγές, fast track αποφάσεις που θα αφορούν τραγωδίες αυστηρότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά δολιοφθορές, κλοπές και καταστροφές που γίνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ορισμένα άλλα. Στη Βουλή αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες να περάσουν τουλάχιστον 10 νομοσχέδια.

Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα συνεχίσει να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή έως τις εκλογές, όπως ζήτησε ο Πρόεδρός του Αλέξης Τσίπρας; Δεν θα ψηφίσει τελικά μέτρα συμπαράστασης των οικογενειών από την τραγωδία; Ή μήπως θα πάρει πίσω την απόφασή του αυτή;

***

Συμφώνησαν να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ και συμφώνησαν να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον Τούρκο ομόλογό του, για τις χιλιάδες θύματα και τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού στη γειτονική χώρα, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην Τουρκία για την αντιμετώπισή τους. Από πλευράς του ο κ. Ακάρ μετέφερε στον κ. Παναγιωτόπουλο τα συλλυπητήριά του για τις πολλές ανθρώπινες απώλειες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα.

***

Don’t drink the water κύριε υπουργέ

Υπάρχουν μερικές ξένες (κυρίως αγγλικές) φράσεις που δεν μεταφράζονται και δεν αποδίδονται όπως πρέπει στα ελληνικά, όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο επειδή χρησιμοποιούνται μεταφορικά. Για παράδειγμα η φράση «hit the books» που εάν το μεταφράζαμε στα ελληνικά θα λέγαμε «χτυπήστε τα βιβλία», ενώ οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν μεταφορικά ως συμβουλή σε κάποιον που πρέπει να μελετήσει, να διαβάσει, ή φράση «face the music» που βεβαίως δεν σημαίνει το απλό, «αντιμετώπισε την μουσική», αλλά «αντιμετώπισε την πραγματικότητα όσο σκληρή κι αν είναι» και πολλές άλλες, όπως όταν ταξιδεύεις σε ξένη ώρα μπορεί να ακούσεις να σε συμβουλεύουν «don’t drink the water (που βγήκε και σε τραγούδι), ίσως να θέλουν να πουν «μην αγοράσεις τίποτα εκεί όπου θα πας». Γιατί όμως σας τα λέω όλα αυτά;

Επειδή έπεσε θύμα αυτών των παράξενων βρετανικών ιδιωματισμών κοτζάμ υπουργός, ο Νότης Μηταράκης (αγγλοσπουδαγμένος) ο οποίος την εκπομπή του BBC, Hard Talk μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα έργα υποδομών που πραγματοποιήθηκαν κατά την κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Η ατάκα του όμως για το μετρό Θεσσαλονίκης «είναι έτοιμο και λειτουργεί» (it’s up and running) προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και… πάρτι στο Twitter. Ο υπουργός λίγες ώρες μετά έσπευσε να δώσει διευκρινήσεις για το τι ακριβώς εννοούσε με την φράση του, υποστηρίζοντας πως αναφέρθηκε στα δοκιμαστικά δρομολόγια που έχουν πραγματοποιηθεί. Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι η φράση που χρησιμοποίησε στα Αγγλικά δεν ήταν η βέλτιστη.