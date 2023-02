Αντιμέτωπος με αντιμοναρχικούς διαδηλωτές βρέθηκε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας κατά την επίσκεψή του στην πόλη Μίλτον Κέινς, 80 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθεί, ορισμένοι ακτιβιστές ύψωσαν κίτρινα πλακάτ που έγραφαν «Όχι ο δικός μου βασιλιάς» και κάποιοι τον αποδοκίμασαν κατά την άφιξή του.

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από την ομάδα «Δημοκρατία» (Republic), η οποία ζητά την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση εκλεγμένου αρχηγού κράτους.

«Ρώτησα τον Κάρολο γιατί σπαταλά χρήματα για τη στέψη του. Δεν απάντησε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της ομάδας Republic, Γκρέιαμ Σμιθ.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ύστερα από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο, εγέρθηκαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της μοναρχίας. Η βασιλική οικογένεια δέχθηκε επίσης νέες επικρίσεις πρόσφατα από τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν.

