ΗΠΑ: Πυρά σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο – Ένας νεκρός

People walk near the Cielo Vista Mall after being evacuated by police following a shooting, in El Paso, Texas, U.S February 15, 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν στο Ελ Πάσο του Τέξας. 16.02.2023, 09:47 Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν την Τετάρτη από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Ελ Πάσο της αμερικανικής πολιτείας του Τέξας, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Γκόμεζ, εκπρόσωπο της αστυνομίας, ενώ, αλλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα δεύτερο άτομο συνελήφθη επίσης μετά τον πυροβολισμό στο εμπορικό κέντρο Cielo Vista του Τέξας. Το κίνητρο του πυροβολισμού δεν έγινε γνωστό. «Διπλό Χτύπημα»: Η τακτική που κατηγορούν τη Μόσχα ότι ακολουθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις της «Ήταν ένα χάος. Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή. Φοβήθηκαν.», είπε μεταξύ άλλων ο Γκόμεζ. Το εμπορικό κέντρο Cielo Vista βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα Walmart όπου ένας ένοπλος σκότωσε 23 άτομα στις 3 Αυγούστου 2019.