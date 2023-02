Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ένοπλης επίθεσης μέσα στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ του Μίσιγκαν.

Αμέσως μετά την τυφλή δολοφινική επίθεση η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες των καταδιωκτικών Αρχών, αυτοχειριάστηκε.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. This is in addition to the 5 victims who have been transported to the hospital. pic.twitter.com/on3iPHhsfK

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023