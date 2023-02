European Council President Charles Michel gestures next to Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy as they attend the European leaders summit in Brussels, Belgium February 9, 2023. REUTERS/Yves Herman

Καλωσόρισε τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 09.02.2023, 14:25 Θερμό καλωσόρισμα επεφύλαξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στις Βρυξέλλες, μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για να μιλήσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής. «Σας ευχαριστώ για τη στάση σας προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επευφημούμενος από τους ευρωβουλευτές που σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν για αρκετά λεπτά. «Έχουμε κοινή ευρωπαϊκή ιστορία» «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αρχές και το θάρρος έχουν την απόλυτη πλειοψηφία» πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Έχουμε κοινή ευρωπαϊκή ιστορία», ανέφερε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί να εξολοθρεύσει τον ουκρανικό και ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. «Αμυνόμαστε ενάντια στην πιο αντιευρωπαϊκή δύναμη του σύγχρονου κόσμου», είπε. «Υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, υπερασπιζόμαστε εσάς», πρόσθεσε. Τουρκία: Ο σεισμός πιέζει τον Ερντογάν – Η Εμινέ «σηκώνει μανίκια» «Ιστορική» χαρακτήρισε την επίσκεψη η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα Η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα, χαρακτήρισε «ιστορική» την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τόνισε ότι τα κράτη πρέπει να εξετάσουν, γρήγορα, ως επόμενο βήμα, να παρέχουν τη στρατιωτική υποστήριξη που ζητάει η Ουκρανία. Η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έληξε με τον ύμνο της Ουκρανίας και με τον ύμνο της ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, περίπου έναν χρόνο μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από