Αποκλεισμός τέλος για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Meta ανακοίνωσε ότι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος θα επιστρέψει σε Facebook και Instagram μετά τον δίχρονο αποκλεισμό του από τις δύο πλατφόρμες εξαιτίας των fake news που δημοσίευε και τα εμπρηστικά του ποσταρίσματα κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικλ Κλεγκ, πρόεδρος των διεθνών σχέσεων της Meta, ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα επιστρέψει «τις ερχόμενες εβδομάδες», αλλά «με νέες προστατευτικές δικλείδες για την αποτροπή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων».

«Όπως κάθε άλλος χρήστης του Facebook ή του Instagram, ο κ. Τραμπ υπόκειται στα πρότυπα της κοινότητάς μας», έγραψε ο Κλεγκ.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τις πλατφόρμες της Meta μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια των οποίων ανάρτησε ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι στις εκλογές υπήρχε κλοπή, επαινούσε τους όλο και πιο βίαιους διαδηλωτές και καταδίκασε τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ακόμη και όταν ο όχλος των οπαδών του απειλούσε τη ζωή του.

Ο Κλεγκ δήλωσε ότι η αναστολή ήταν «μια έκτακτη απόφαση που ελήφθη υπό έκτακτες περιστάσεις» και ότι η Meta στάθμισε «αν εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την παράταση της αναστολής πέραν της αρχικής διετούς περιόδου».

Τελικά, η εταιρεία αποφάσισε ότι οι πλατφόρμες της θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για «ανοιχτή, δημόσια και δημοκρατική συζήτηση» και ότι οι χρήστες «θα πρέπει να είναι σε θέση να ακούσουν τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας δηλωμένος υποψήφιος για το αξίωμα αυτό ξανά», έγραψε ο Κλεγκ.

«Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να ακούει τι λένε οι πολιτικοί του – τα καλά, τα κακά και τα άσχημα – ώστε να μπορεί να κάνει τεκμηριωμένες επιλογές στην κάλπη», υποστήριξε. Στην ανάρτησή του παραδέχθηκε ότι αυτή η επιλογή θα προκαλέσει σφοδρή κριτική.

We know any decision we make on this will be fiercely criticised. We tried to make it as best we can consistent with our values and the process established in response to @oversightboard’s guidance. 4/4 https://t.co/jqWpWi0d1J

— Nick Clegg (@nickclegg) January 25, 2023