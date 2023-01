Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρoβάρι, κοντά στο Κίεβο, σήμερα, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν 16 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, καθώς και ο υπουργός Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκι, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας. Νεκρός είναι επίσης ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ της Ουκρανίας, Γεβγέν Γενίν.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, περιφερειάρχης του Κιέβου, έγραψε στο Telegram ότι: «Στην πόλη Μπροβάρι, ένα ελικόπτερο έπεσε κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και ένα κτίριο κατοικιών. Τη στιγμή της τραγωδίας, παιδιά και εργαζόμενοι του ιδρύματος βρίσκονταν στο νηπιαγωγείο.

Σε αυτό το σημείο, όλοι απομακρύνθηκαν. Υπάρχουν θύματα. Στο σημείο της συντριβής υπάρχουν ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες».

Το νηπιαγωγείο έχει ήδη εκκενωθεί.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρχαν πτώματα έξω από το κτίριο όπου έπεσε το ελικόπτερο.

🇺🇦🔞 A rescue operation is underway at the place where the helicopter crashed in Brovary, eyewitnesses from nearby high-rise buildings report that the surrounding area seems to be on fire, unfortunately there are victims TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADD307#Бровари #Ukraine pic.twitter.com/OsPYYmOy4x — BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) January 18, 2023

Δείτε βίντεο από τα social media

‼🇺🇦🔥 Video from the city of Brovary in the Kiev region, where Ukrainian helicopter crashed near a kindergarten and a residential building. Initial reports that the Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter crashed. #Ukraine pic.twitter.com/xpEK2I3PtL — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 18, 2023

🔴Ukrayna’nın Brovary kentinde anaokulu yakınlarına bir helikopter düştü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi pic.twitter.com/Oi1AXVKuLx — Conflict (@ConflictTR) January 18, 2023