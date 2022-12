U.S. 2nd Armored Brigade Combat Team (ABCT) military equipment is unloaded as it arrived in the Polish port of Gdynia as part of NATO's Operation Atlantic Resolve in Gdynia, Poland December 3, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Διεθνή ΜΜΕ επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις σκέψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου. 03.12.2022, 22:20 Την ώρα που η Ομάδα των Επτά (G7), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Αυστραλία ανακοίνωσαν πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και η Ρωσία περνάει στην αντεπίθεση, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Μπορεί οι προβλέψεις να μιλούν για επιβράδυνση του ρυθμού των μαχών λόγω του χειμώνα, ωστόσο αυτές δεν έχουν σταματήσει. Διεθνή ΜΜΕ, όπως οι New York Times επιχειρούν, ωστόσο, να προσεγγίσουν τι σκέφτεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Σε ανάλυσή του το γνωστό Μέσο υπενθυμίζει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Σύνοδο Κορυφής DealBook των New York Times, επιτέθηκε στον Έλον Μάσκ για τις ειρηνευτικές προτάσεις που γίνονται στην Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Επίσης, ο Ζελένσκι διευκρίνισε τι πιστεύει ότι χρειάζεται για να τερματιστεί ο πόλεμος. Σε μια ζωντανή συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης με τον Άντριου Ρος Σόρκιν των Times, η οποία διεξήχθη μέσω διερμηνέα, ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για τις απειλές της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο και αναφέρθηκε στις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυστηρότερη εποπτεία της οικονομικής βοήθειας και των όπλων που αποστέλλονται στην Ουκρανία. Πολωνία: Το κυβερνών κόμμα καταγγέλλει την «κυριαρχία της Γερμανίας» – Τι πιστεύουν οι πολίτες «Ανάβει» η συζήτηση στις δυτικές πρωτεύουσες Οι παρατηρήσεις του Ζελένσκι ήρθαν εν μέσω πολλών συζητήσεων στις δυτικές πρωτεύουσες σχετικά με το αν η Ουκρανία θα πρέπει να αρχίσει να διερευνά μια διπλωματική διευθέτηση του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον 10ο μήνα του, αντί να πιέσει για μια στρατιωτική λύση που θα μπορούσε να επιτρέψει στη σύγκρουση να επιδεινωθεί ή να παραταθεί. «Αυτό (σ.σ. ο πόλεμος) θα τελειώσει όταν πετύχουμε μια νίκη ή όταν η Ρωσική Ομοσπονδία αποφασίσει ότι θέλει να τελειώσει», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Μπορεί να συμβεί ότι θα αποφασίσουν να τερματίσουν τον πόλεμο μόνο αν νιώσουν ότι είναι αδύναμοι, ότι είναι απομονωμένοι και ότι δεν έχουν εταίρους σε αυτό. Ας έχουμε πίστη ότι αυτό θα τελειώσει τους επόμενους μήνες», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. Αιχμές για τον Μασκ Αφού ο Μασκ έγραψε στο Twitter τις ειρηνευτικές προτάσεις του τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένης μιας που ζητούσε να γίνει η Κριμαία επίσημα μέρος της Ρωσίας, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν με οργή. Ο Ζελένσκι πρότεινε ότι μια επίσκεψη στην Ουκρανία θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μασκ να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση. «Δεν ξέρω αν κάποιος τον επηρεάζει ή αν κάνει ο ίδιος αυτές τις επιλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Λέω πάντα πολύ ανοιχτά, αν θέλετε να καταλάβετε τι έχει κάνει η Ρωσία εδώ, ελάτε στην Ουκρανία και θα το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, χωρίς επιπλέον λόγια, και μετά από αυτό, θα μας πείτε πώς να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ποιος τον ξεκίνησε και πότε μπορούμε να τον τελειώσουμε». Στην ίδια συνέντευξη ο Ζελένσκι μίλησε για μια σειρά ακόμα θέματα. Για την απομόνωση της Ρωσίας «Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προέρχεται από τον λαό της Ρωσίας. Αν οι σχέσεις με άλλες χώρες συνεχιστούν, αν οι επιχειρηματικές σχέσεις συνεχιστούν, τότε ο λαός της Ρωσίας δεν θα αισθανθεί καμία δυσφορία. Και, γι' αυτούς, όλες αυτές οι ιστορίες για το τι συμβαίνει στο έδαφος της Ουκρανίας θα παραμείνουν ένα είδος αυτού που αποκαλούν «ειδική επιχείρηση», αλλά όχι ένας πόλεμος που αφαιρεί ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. Για τα πυρηνικά του Πούτιν «Και πάλι, (σ.σ. ο Πούτιν) είναι πολύ εξαρτημένος από τον λαό της Ρωσίας και θέλει να παραμείνει ζωντανός, οπότε δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Ζελένσκι. Η συγκεκριμένη φράση σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα δυτικά ΜΜΕ, καθώς αποτέλεσε αλλαγή γραμμής από όσα υποστήριζε μέχρι τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος. Για τη δυτική βοήθεια και τα όπλα «Είμαστε πολύ ανοιχτοί. Παρακαλούμε να ελέγχετε και να επιθεωρείτε, αλλά καθώς το κάνετε αυτό, ας μην επιβραδύνουμε καμία διαδικασία. Νομίζω ότι αν είμαστε εταίροι, είμαστε εταίροι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για το Ισραήλ «Φυσικά περιμένουμε την υποστήριξη του Ισραήλ για τη χώρα μας. Δεν θέλουμε να συνεχίσουν να ισορροπούν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο». Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πρόκειται να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. «Σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει με την αεράμυνα», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Τέλος, ο Ζελένσκι απάντησε σε σχέση με το διακυβεύεται σε αυτό τον πόλεμο. «Ο λαός μας αγωνίζεται για τις κοινές μας αξίες, για την ελευθερία και τη δημοκρατία, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί αν η Ουκρανία δεν αντέξει αυτόν τον πόλεμο, ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε άλλα εδάφη και ίσως και σε άλλες ηπείρους», υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος.