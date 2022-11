Τι αλλάζει στη φετινή Black Friday

Πραγματικές προσφορές, τεράστια ποικιλία προϊόντων και μια σειρά από νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν σημαντικά τόσο τη διαδικασία των αγορών, όσο και την πληρωμή τους, είναι ορισμένες από τις κύριες καινοτομίες που εισάγουν τα Public στη φετινή «Μαύρη Παρασκευή», με σύνθημα «Η Black Friday που σου αξίζει». Πρόκειται για μια προσπάθεια σφαιρικής αναβάθμισης της εμπειρίας των καταναλωτών, που στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση και προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες τους.

.

Περισσότερα, για περισσότερο

Περισσότερα από 1.000.000 προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακές συσκευές διατίθενται σε έκπτωση που αγγίζει το 60% στο πλαίσιο της Black Friday των Public, που έχει ήδη ξεκινήσει τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στο marketplace public.gr. Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer της χώρας έχει επιλέξει να ρίξει το βάρος του στις κατηγορίες που έχουν συνδεθεί κατά κόρον με τη μεγάλη καταναλωτική γιορτή, αφού σε αυτές εντοπίζονται και τα ακριβότερα προϊόντα οικιακής χρήσης. Οι πιο δημοφιλείς υποκατηγορίες (laptops, smartphones, smartwatches, τηλεοράσεις, laptops, ψυγεία, κλπ.) δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον μακρύ κατάλογο των προσφορών.

.

Ευελιξία σε κάθε βήμα (και στη Black Friday!)

Πέραν των προνομιακών τιμών, τα Public ρίχνουν στον αγώνα της Black Friday και μια σειρά από πρωτοποριακές υπηρεσίες που έχουν εισάγει το τελευταίο διάστημα, και οι οποίες έχουν ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλείς μεταξύ των καταναλωτών.

Χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα, η έξυπνη υπηρεσία Buy Now, Pay Later της Klarna, που «μεταμορφώνεται» σε Black Friday Now, Pay Later για τις ανάγκες της «Μαύρης Παρασκευής», και η οποία δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να εξοφλήσουν τις αγορές τους σε τρεις άτοκες δόσεις, χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα, μέσα σε λίγα και απλά βήματα. Για τους κατοίκους της Αττικής είναι βέβαιο ότι σημαντικό δέλεαρ θα αποτελέσει και η υπηρεσία παράδοσης Flex Delivery, που τους επιτρέπει να ορίσουν οι ίδιοι την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας τους, διευκολύνοντας σημαντικά τον προγραμματισμό τους.

Safety Net για ανέμελο Black Friday shopping

Τέλος, τα Public έχουν μεριμνήσει για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των καταναλωτών και μετά την ολοκλήρωση των αγορών τους, με τη δημιουργία του προγράμματος Safety Net, δηλαδή της υπηρεσίας προστασίας συσκευών για έναν χρόνο (μπορεί να επεκταθεί έως και στα πέντε έτη), που προβλέπει μια σειρά από προνόμια service. Για παράδειγμα, οι χρήστες της υπηρεσίας λαμβάνουν συσκευή προσωρινής αντικατάστασης στο διάστημα που απαιτείται για την επισκευή της δικής τους (την οποία επισκευή εγγυώνται τα Public), ενώ δικαιούνται δωρεάν κάλυψη 100% σε περίπτωση σπασμένης οθόνης ή βλάβης από υγρό, μια δωρεάν αλλαγή μπαταρίας, δωρεάν μεταφορά δεδομένων, κλπ.

Ο απόλυτος προορισμός για τη Black Friday είναι μόνο τα Public

Έξι χρόνια από το Νοέμβριο του 2016, όταν τα Public εισήγαγαν για πρώτη φορά τον θεσμό της Black Friday στην Ελλάδα η αλυσίδα εξακολουθεί να επενδύει στην καινοτομία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές. Και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει το στοίχημα της «Black Friday που σου αξίζει».