Στα άκρα η Γιουνάιτεντ με… Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα πρωταθλήματος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ με την Τότεναμ (2-0) φανερά εκνευρισμένος επειδή δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στον ματς, αποχώρησε από τον πάγκο προτού ο διαιτήτης σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού.

Και προορισμός, σύμφωνα με το Athletic, δεν ήταν τα αποδυτήρια της ομάδας αλλά ο Πορτογάλος σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο.

Αυτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι από ότι φαίνεται.

Βέβαια ο Πορτογάλος έριξε… γέφυρες συμφιλίωσης με την ομάδα αλλά χωρίς να έχει κάποιο αποτέλεσμα η προσπάθεια.

Σύμφωνα με την AS η ομάδα ετοιμάζεται να επιβάλλει πρόστιμο στον 37χρόνο για την συμπεριφορά του ενώ σήμερα Παρασκευή (21/10) προπονήθηκε με την Κ21 των «κόκκινων διαβόλων».

🎥 🔴 Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ

— Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022