Το Νόμπελ Ειρήνης 2022 μοιράστηκε στα τρία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι με το Νόμπλελ βραβεύτηκαν δύο οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Πρόκειται για την ρωσική Memorial και την ουκρανική Center for Civil Liberties. Ακόμα απονεμήθηκε και στον Λευκορώσσο δικηγόρο προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ales Bialiatski.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022