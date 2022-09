Οχηματοπομπή που μετέφερε ουκρανούς πολίτες επλήγη σήμερα από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κυβερνήτης της περιοχής, υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί» έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ, την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών -συμπεριλαμβανομένης και της Ζαπορίζια- κλιμακώνοντας την ένταση στο μέτωπο του πολέμου.

Δείτε εικόνες

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τον Guardian, μια αυτοκινητοπομπή που κατευθυνόταν για να παραλάβει συγγενείς Ουκρανών πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη βομβαρδίστηκε, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια φρικτή σκηνή με νεκρούς και τραυματίες να κείτονται στο δρόμο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερα από δώδεκα χτυπήματα στο κομβόι αμάχων.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από ένα κοντινό κτίριο, ακούγεται μια γυναίκα να κλαίει με λυγμούς λέγοντας επανειλημμένα: «Νεκροί άνθρωποι κείτονται εκεί».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση σε αυτοκινητοπομπή πολιτών στα περίχωρα της πόλης. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο».

Η επίθεση σημειώθηκε την ημέρα που ο Ρώσος πρόεδρος επρόκειτο να υπογράψει επίσημα την προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης Ουκρανίας, μετά από εικονικά δημοψηφίσματα που έλαβαν χώρα.

⚡️16 missiles were fired at Zaporizhzhia with the use of the S-300 MRL, writes the advisor to the head of the President’s Office, Kyrylo Tymoshenko. pic.twitter.com/kKeBhAN47u — FLASH (@Flash_news_ua) September 30, 2022

The enemy launched a rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the way out of Zaporizhzhia. People stood in line to leave for the temporarily occupied territory, to pick up their relatives, to take away aid. There are dead and wounded. #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/ujpx8MwPkV — юл(і)я (не)щáсна (@shamele71500423) September 30, 2022

«Ο τρόμος συνεχίζεται»

Ο Kyrylo Tymoshenko, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, δήλωσε μετά την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή των πολιτών: «Η τρομοκρατία συνεχίζεται. Οι δολοφονίες συνεχίζονται. Δεκαέξι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν».

Επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών, είπε ότι τέσσερις πύραυλοι χτύπησαν κοντά σε μια αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων όπου είχε συγκεντρωθεί η αυτοκινητοπομπή. «Υπήρχε μια αυτοκινητοπομπή με πολίτες που πήγαιναν στο κατεχόμενο έδαφος για να παραλάβουν τους συγγενείς τους».