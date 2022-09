Ρωσία: Πάνω από 730 συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης

Περισσότεροι από 730 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα, Σάββατο, σε όλη τη Ρωσία σε διαδηλώσεις κατά του προεδρικού διατάγματος για μερική επιστράτευση, σύμφωνα με την κυβερνητική οργάνωση OVD-Info που παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Ρωσία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι έλαβε γνώση για συλλήψεις σε 32 διαφορετικές πόλεις, από την Αγία Πετρούπολη έως τη Σιβηρία.

Όπως αναφέρει το themoscowtimes.com, επικαλούμενο μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία σε κεντρικές περιοχές. Οι περισσότεροι διαδηλωτές περπατούσαν γρήγορα ή παρέμεναν ακίνητοι — μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες — για να αποφύγουν να εντοπιστούν και να συλληφθούν από την αστυνομία.

«Δεν είμαστε τροφή για τα κανόνια!» φώναζε μια γυναίκα, ενώ αστυνομικοί την παρέλαβαν.

