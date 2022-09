Η επιστράτευση από την πλευρά της Ρωσίας ήταν προβλέψιμη και θα αποδειχτεί μη δημοφιλής, ενώ είναι κάτι που υποδηλώνει ότι ο πόλεμος δεν εξελίσσεται με βάση το σχέδιο της Μόσχας, όπως δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Σε γραπτό του μήνυμά του προς το Reuters ο ίδιος είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη για την έναρξη ενός «απρόκλητου πολέμου» και να χρεώσει την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Ρωσίας στην Δύση.

210th day of the «three-day war». Russians who demanded the destruction of 🇺🇦 ended up getting:

1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.

Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022