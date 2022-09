EuroΒasket 2022: Δέκα πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τους προημιτελικούς

Η εθνική Ελλάδας έκανε το καθήκον της απέναντι στην Τσεχία και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του EuroBasket 2022, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Βερολίνο.

Στο πλαίσιο ενός εκπληκτικού τουρνουά, από τα ζευγάρια των προημιτελικών προκύπτουν και ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Φινλανδίας έχει ήδη κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι των φιλάθλων της διοργάνωσης, ως ένα από τα αουτσάιντερ του τουρνουά. Με ηγέτη τον καταπληκτικό Μάρκανεν, οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν εισιτήριο για τους «8» πρώτη φορά από το μακρινό 1967, όπου είχαν καταταγεί στην 6η θέση, σε μια διοργάνωση που είχε γίνει στη χώρα τους.

Η Ισπανία, που πριν ξεκινήσει τουλάχιστον η φετινή διοργάνωση δε θύμιζε σε πολλά πράγματα τη μεγάλη Ισπανία, πέτυχε ένα τρομερό ρεκόρ με τη νίκη της επί της Λιθουανίας και την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Έφθασε τα 21 συνεχόμενα EuroBasket στα οποία τερματίζει μέσα στην πρώτη οκτάδα. Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που οι Ισπανοί δε βρέθηκαν στις οκτώ καλύτερες ομάδες του τουρνουά ήταν το 1977.

Spain have reached the #EuroBasket Quarter-Finals for a record 21st time in a row. They have not finished outside the top-eight since 1979. 🤯 pic.twitter.com/uIhpFS5qZ9

