A member of the medical staff is seen inside the intensive care unit (ICU) of the Sotiria hospital, where coronavirus disease (COVID-19) positive patients are treated, in Athens, Greece, November 12, 2021. Picture taken November 12, 2021. REUTERS/Giorgos Moutafis

Συνολικά 33.590 κρούσματα κοροναϊού καταγράφηκαν την εβδομάδα από 5 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, καταγράφηκαν 101 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ συνολικά κατέληξαν 229 ασθενείς από κοροναϊό. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν την εβδομάδα αναφοράς ανέρχονται σε 33.590 κρούσματα COVID-19 (3.220 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -17% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 22% των λοιμώξεων. Κοροναιός: Πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης «Κένταυρος» στην Ελλάδα Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.838.811 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.88(95% ΔΕ: 0.72 – 0.99 Εισαγωγές Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 793 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 113, -19% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 867 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 124, -16% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 101 (66.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.0% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 129 θάνατοι ασθενών COVID-19 (12 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -30% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 40 (31%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.894 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.