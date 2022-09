Οριστικό: Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια της Premier League

Ήταν αναμενόμενο από χθες ότι ο χαμός της βασίλισσας Ελισάβετ θα έφερνε πολλές εξελίξεις στο Νησί.

Ο αθλητισμός δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, καθώς όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πενθεί την απώλεια της βασίλισσας, η οποία χθες το απόγευμα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Έτσι, όπως περίμεναν όλοι, η Premier League ανακοίνωσε ότι όλα τα προγραμματισμένα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής αναβάλλονται.

Όπως αναφέρει η διοργανώτρια Αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, ο χαμός της βασίλισσας Ελισάβετ «υποχρέωσε» τη Λίγκα να πάρει αυτήν την απόφαση, προκειμένου να αποδώσει με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής σε μια θρυλική μορφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μένει να φανεί πότε θα γίνουν τα παιχνίδια της συγκεκριμένης αγωνιστικής, καθώς το πρόγραμμα είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ «φορτωμένο» λόγω και του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022