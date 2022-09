A view shows the Alexander Zhagrin oilfield operated by Gazprom Neft in Khanty-Mansi Autonomous Area–Yugra, Russia, in this picture released August 30, 2022. Stoyan Vassev/Press service of Gazprom Neft/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Την απόφαση να προχωρήσουν στην επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού και των πετρελαϊκών προϊόντων επικύρωσαν οι υπουργοί Οικονομικών του G7 κατά τη σημερινή συνεδρίαση τους, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο σε πρώτη φάση δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το ύψος της τιμής, δηλώνοντας μόνο πως το αρχικό πλαφόν θα βασιστεί σε μια σειρά τεχνικών στοιχείων και το ύψος του θα επανεξετάζεται, όποτε είναι απαραίτητο. «Στοχεύουμε να ευθυγραμμίσουμε την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος των σχετικών μέτρων με το έκτο πακέτο πακέτου κυρώσεων της Ε.Ε.» ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν της Ομάδας. Στις δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίασης, η Αμερικανίδα υπουργός, Τζάνετ Γέλεν, σχολίασε πως η επιβολή πλαφόν θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τα οικονομικά της Ρωσίας που συνεχίζουν να ευνοούνται από το ράλι των τιμών." Διπλός μας στόχος είναι η μείωση των πιέσεων στις διεθνείς ενεργειακές τιμές, στερώντας ταυτόχρονα από τον Πούτιν έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί τον βίαιο πόλεμο του κατά της Ρωσίας" εξήγησε η κυρία Γέλεν. Πρόσθεσε δε, πως το μέτρο θα συμβάλει και στη μείωση του πληθωρισμού που την τρέχουσα περίοδο αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις περισσότερες δυτικές οικονομίες. Η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε ύφεση, εκτιμούν οικονομολόγοι Μαζί με το ευρωπαϊκό εμπάργκο Πραγματικά, ο νέος μηχανισμός θα δρομολογηθεί μαζί με την ενεργοποίηση του εμπάργκο της Ε.Ε. κατά των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου. Η Ε.Ε. έχει αποφασίσει πως το εμπάργκο στο αργό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Δεκεμβρίου και το εμπάργκο στα πετρελαϊκά προϊόντα από τις 5 Φεβρουαρίου. Οι αγορές… βοούσαν εδώ και μέρες πως το G7 θα ανοίξει πρώτο το δρόμο προς την κατεύθυνση της επιβολής πλαφόν στο ρωσικό αργό. Στόχος είναι να μειωθεί η πίεση που υφίσταται η αγορά ενέργειας και συνάμα να περιοριστούν τα τεράστια κέρδη που συνεχίζει να απολαμβάνει η Ρωσία από τις πωλήσεις commodities. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΕΑ, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου υποχώρησαν τον Ιούνιο κατά 250.000 βαρέλια την ημέρα, στα 7,4 εκατ. βαρέλια, ωστόσο τα έσοδα προς τα κρατικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 700 εκατ. δολάρια σε μηνιαία βάση. Συνολικά τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου άγγιξαν τα 20,4 δισ. δολάρια, αναλογώντας σε μια αύξηση ύψους 40% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Διεθνής συνεργασία; Πάντως, αναλυτές και αξιωματούχοι συμφωνούν πως η στάση που θα κρατήσουν τρίτες χώρες που αγοράζουν σημαντικές ή και αυξημένες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία, θα παίξουν ρόλο στην αποτελεσματικότητα του πλαφόν. Ιδανικά η Ευρώπη και η G7 θα ήθελε οι χώρες αυτές να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με την επισήμανση πως το ύψος του πλαφόν θα καθοριστεί από κοινού και με τη συμμετοχή τους, αν και κάτι τέτοιο μοιάζει αρκετά δύσκολο. «Θα δουλέψει μόνο αν (το πλαφόν) οργανωθεί σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει μονομερώς, αλλά μόνο σε στενή συνεργασία με άλλους. Αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα» είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά, τον περασμένο μήνα, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Το ζήτημα ενός πλαφόν στις ενεργειακές τιμές θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας και κατά την επικείμενη έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας, στις 9 Σεπτεμβρίου. Η αντίδραση του Κρεμλίνου Από την πλευρά της η Μόσχα έχει ήδη απαντήσει στην απειλή μιας τέτοιας κίνησης δηλώνοντας, διά στόματος του αντιπροέδρου Αλεξάντερ Νόβακ, πως θα αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στα κράτη που θα εφαρμόσουν το οποιοδήποτε πλαφόν. Πάντως, οι πετρελαϊκές τιμές κινούνται σήμερα ανοδικά, με κέρδη άνω του 2%, καθώς οι αγορές θεωρούν πως οι εξελίξεις θα ωθήσουν τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+ (στο οποίο ανήκει η Ρωσία), που συνεδριάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου, να συζητήσουν την προοπτική μείωση της παραγωγής, για να βεβαιωθούν πως οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν. Τις προηγούμενες ημέρες οι πετρελαϊκές τιμές είχαν υποστεί σημαντικές πιέσεις, με τις εβδομαδιαίες απώλειες για το Brent να κυμαίνονται στο 8%. Πηγή: ot.gr