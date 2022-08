Λίβερπουλ σε κρίση – Το χειρότερο ξεκίνημα της 10ετίας

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο με το «τρίποντο». Και σαν να μην έφθανε αυτό, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» για την 3η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεάτρου των Ονείρων» και είδε την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ να κυριαρχεί, δίνοντάς της έτσι το… φιλί της ζωής.

Μία ήττα η οποία «σφράγισε» και το χειρότερο ξεκίνημα των Reds στην Premier League από τη σεζόν 2012-13.

Τελευταία φορά που η Λίβερπουλ είχε κάνει χειρότερο ξεκίνημα από το φετινό ήταν το 2012, όταν είχε μείνει με ένα βαθμό έπειτα από τρεις αγωνιστικές, ενώ είχε ολοκληρώσει τις πέντε πρώτες αγωνιστικές με δύο βαθμούς.

