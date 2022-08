Σε κατάσταση σοκ, εμφανίζουν βίντεο, τον Αλεξάντερ Ντούγκιν να παρακολουθεί τα σωστικά συνεργεία την ώρα που φτάνουν στο σημείο της έκρηξης, όπου το αυτοκίνητο με επιβάτιδα την κόρη του έχει πάρει φωτιά.

Ο πιο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο… «εγκέφαλος του Πούτιν» κρατάει το κεφάλι του και πηγαινοέρχεται στο δρόμο… Είναι σε κατάσταση σοκ.

«Οι τρομοκράτες του ουκρανικού καθεστώτος προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Αλεξάντερ Ντούγκιν και σκότωσαν την κόρη του σε αυτοκίνητο» έγραψε στο Telegram.

Αν και ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο επικεφαλής του DPR στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, κατηγόρησε τους Ουκρανούς «τρομοκράτες» για την έκρηξη.

Δείτε το βίντεο:

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as «Putin’s brain», was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK

— Nguyen Ken (@NguyenK68421403) August 21, 2022