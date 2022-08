Τουρκία: 17 νεκροί από τους βομβαρδισμούς της στη βόρεια Συρία

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Τουρκίας στη βόρεια Συρία εναντίον θέσης του καθεστώτος είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, έπειτα από νυχτερινές εχθροπραξίες ανάμεσα στα στρατεύματα της Αγκυρας και κούρδους μαχητές, ανακοίνωσε μη κυβερνητική οργάνωση χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Κοντά στα τουρκικά σύνορα»

«Δεκαεπτά μαχητές σκοτώθηκαν σε τουρκικό αεροπορικό πλήγμα με στόχο θέση του συριακού καθεστώτος (…) κοντά στα τουρκικά σύνορα», στο χωριό Τζαρκαλί, δυτικά της πόλης Κομπάνι, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δεν γνωρίζουμε αν ανήκαν στις δυνάμεις του καθεστώτος ή αν ήταν κούρδοι μαχητές που ελέγχουν τη ζώνη», είπε ο διευθυντής της ΜΚΟ, ο Ράμι Αμπντελ Ραχμάν.

Video from the beginning of the confrontation between Turkish Army and Syrians on the other side.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στον στρατό, πως έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι τριών σύρων στρατιωτικών και οι τραυματισμοί άλλων έξι.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον θέσης που ελέγχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αντιμετωπιστεί απευθείας και άμεσα σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε η πηγή του SANA.

Σφοδρές μάχες ξέσπασαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ανάμεσα στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), συμμαχία στην οποία ηγούνται κουρδικές παρατάξεις, και τον τουρκικό στρατό, που κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς του αφότου υπέστη επίθεση μια από τις θέσεις του στα σύνορα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιχείρηση σε εξέλιξη

Η Αγκυρα ανέφερε ότι η κουρδική επίθεση στην τουρκική επικράτεια στοίχισε τη ζωή σε έναν στρατιώτη.

The Turkish Ministry of Defense reports that as a result of the shelling of the garrison bordering Syria, a senior sergeant of the Turkish Armed Forces was killed and 4 more soldiers were seriously injured.

Σε αντίποινα, «13 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, που διεμήνυσε ότι η επιχείρηση στην περιοχή θα συνεχιστεί.

An SAA soldier deployed in northeast Syria is telling me that the initial reports of 22 soldiers killed are accurate, and warns of more severely wounded. TSK hit positions manned by the 17th Division around Kobani after YPG conducted a cross-border attack.

Οι ΣΔΔ ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ότι «τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη» διεξήγαγαν «12 πλήγματα εναντίον θέσεων του συριακού στρατού που είναι ανεπτυγμένος στη συνοριακή ζώνη δυτικά του Κομπάνι».

Τα πλήγματα είχαν «θύματα», είπε ο εκπρόσωπός τους Φαρχάντ Σάμι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις ΣΔΔ, τουλάχιστον 13 μαχητές τους έχουν σκοτωθεί σε τουρκικές επιδρομές από τον Ιούλιο.

Clashes between Turkish forces and the SDF south of Tell Abyad

Οι κουρδικές παρατάξεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, χώρας κατατετμημένης από τον πόλεμο που ξέσπασε το 2011 και έγινε εξαιρετικά περίπλοκος στην πορεία των ετών με την εμπλοκή μιας μυριάδας οργανώσεων και ξένων δυνάμεων, μεταξύ άλλων και της Τουρκίας.

Τουλάχιστον 500.000 νεκροί

Η σύρραξη στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους.

Δυνάμεις του συριακού καθεστώτος έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε τομείς που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, στο πλαίσιο συμφωνιών με σκοπό την αποτροπή τουρκικών διασυνοριακών επιθέσεων εναντίον κουρδικών οργανώσεων που η Αγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Turkish airstrikes on positions held by the SDF and regime west of Ain al-Arab resulted in at least 16 casualties from regime militiamen.

Η Τουρκία, που έχει εξαπολύσει σειρά επιχειρήσεων στη Συρία βάζοντας στο στόχαστρο κουρδικές παραστρατιωτικές οργανώσεις και την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, απειλεί από τον Μάιο να διεξαγάγει επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η Τουρκία, προστάτιδα δύναμη οργανώσεων ανταρτών, τάχθηκε σθεναρά εναντίον του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ.

Τα γυρίζει ο Τσαβούσογλου

Ομως, από την περασμένη εβδομάδα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου απευθύνει έκκληση να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, κάτι που προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στους αντάρτες και τους υποστηρικτές τους και πυροδότησε αντιτουρκικές διαδηλώσεις.

Χθες Τρίτη, ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε ξανά πως οι σύροι αντάρτες και το καθεστώς της Δαμασκού πρέπει να «συμφιλιωθούν».

Πηγή: ΑΠΕ