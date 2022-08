Γερμανία: Σύγκρουση τρένων στο πάρκο της Legoland – Δεκάδες τραυματίες

Να τραυματιστούν τουλάχιστον 34 άνθρωποι είχε σαν αποτέλεσμα η σύγκρουση δύο τρένων σε θεματικό πάρκο της Legoland, στο Γκούνζμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα τρένα φρέναρε απότομα.

Λόγω της σύγκρουσης δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή, δεδομένου ότι υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

🚨#BREAKING: At least 34 injured after rollercoaster crash at #Legoland in southern #Germany pic.twitter.com/psYxMznE1K

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) August 11, 2022