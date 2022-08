Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ

Ορισμένοι περίεργοι μετέβησαν στην περιοχή της έκρηξης, θαυμάζοντας τη θέα της λάβας που βράζει και τον ήχο του βουητού όταν αναβλύζει το μάγμα, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

A volcano has erupted in Iceland near the capital Reykjavik, the Icelandic Meteorological Office (IMO) said as live images on local media showed lava spewing out of a fissure in the ground | Read more: https://t.co/2havx1i8u1 pic.twitter.com/8GvZHrKqZx

— RTÉ News (@rtenews) August 3, 2022