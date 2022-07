Τσέλσι – Στέρλινγκ: Ένας «γάμος» που είναι… καταδικασμένος να πετύχει

Ποδοσφαιριστής της Τσέλσι πρέπει να θεωρείται ο Ραχίμ Στέρλινγκ.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο άγγλος εξτρέμ συμφώνησε με τους Μπλε και θα μετακομίσει στο Λονδίνο μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράφοντας ένα μεγάλο συμβόλαιο με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνούν τις 300.000 λίρες.

Ο 27χρονος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Τόμας Τούχελ και θα ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια στην πόλη όπου μεγάλωσε. Η Τσέλσι θα δώσει στη Μάντσεστερ Σίτι σίγουρα 45 εκατομμύρια λίρες, με το συνολικό ποσό να ενδέχεται να φθάσει μέχρι και τα 55 εκατομμύρια λίρες, σε περίπτωση που επιτευχθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι.

Πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν πάρει με καλό… μάτι τη συγκεκριμένη κίνηση. Ωστόσο, στα «χαρτιά» ο συγκεκριμένος «γάμος» μοιάζει… καταδικασμένος να πετύχει. Και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, ειδικά εάν μπουν και στο… τραπέζι.

Αρχικά, το συνολικό ποσό δεν είναι «μεγάλο». Σύμφωνα πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Το ποσό των 45 εκατομμυρίων λιρών δεν είναι σε καμία περίπτωση «υπέρογκο» με βάση τα δεδομένα της τωρινής εποχής.

Ίσα-ίσα που μοιάζουν και «λίγα». Ο Στέρλινγκ δε θα έχει σε καμία περίπτωση το «βάρος» της τιμής του από πίσω και θα είναι από την αρχή απελευθερωμένος να κάνει τη δουλειά του.

Ο 27χρονος εξτρέμ πρόκειται για μια σίγουρη και δοκιμασμένη επιλογή. Έχει πείρα από την Premier League, είναι Άγγλος και έτσι ουσιαστικά η Τσέλσι δεν παίρνει μεγάλο ρίσκο, καθώς γνωρίζει τι παίκτη παίρνει.

Από τα πρώτα του χρόνια με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Στέρλινγκ έχει μετρήσει συνολικά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη 320 συμμετοχές, με 109 γκολ. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από το 2017 μόνο οι Βάρντι, Κέιν και Σαλάχ έχουν σκοράρει περισσότερες φορές από τον Στέρλινγκ στο πρωτάθλημα.

109 league goals in 320 appearances. Since 17/18, only Jamie Vardy, Harry Kane and Mohamed Salah have more goals. Specific to Pep Guardiola, only Lionel Messi and Sergio Aguero have scored more goals for the Spaniard. #CFC @Chelsea_FL https://t.co/jWK65NNjAG

— Daniel Childs (@SonOfChelsea) July 6, 2022