Οι εκλογές τον Σεπτέμβριο που έγιναν εκλογές στην ώρα τους

Ήταν μια μάχη κορυφής χθες στη Βουλή. Από αυτές τις μάχες που μόνον σε προεκλογικές περιόδους (και στα ντιμπέιτ) είχαμε συνηθίσει να βλέπαμε. Ο Πρωθυπουργός προσήλθε στη Βουλή αποφασισμένος να μην παίξει με το θέμα των εκλογών. Ήθελε να το ξεκαθαρίσει από το βήμα της Βουλής, να μην εντείνεται η φημολογία, ότι η κυβέρνηση είχε ακόμα δουλειά να κάνει. Μαθαίνω ότι σε σύσκεψη του λεγόμενου πρωϊνού καφέ ειπώθηκε ότι «οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους». Και ο κ. Μητσοτάκης το πήρε πάνω του, λέγοντας στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Αντιθέτως ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε στη Βουλή αποφασισμένος να αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να ανακοινώσει την προσφυγή στις κάλπες. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να «σταματήσει να μαδά τη μαργαρίτα» και να δηλώσει σήμερα ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές το Σεπτέμβριο, «και ελάτε να συνεννοηθούμε, όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατική πολιτεία, για τους όρους και τους δημοκρατικούς κανόνες της εκλογικής αναμέτρησης». «Δώστε δημοκρατική διέξοδο», τόνισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. Ήθελε η αξιωματική αντιπολίτευση εκλογές τον Σεπτέμβριο, που έγιναν όμως εκλογές στην ώρα τους, εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

***

Περιμένοντας να ξεκαθαρίσει για τις εκλογές

Όλοι οι βουλευτές περίμεναν χθες το πρωί ότι ο Πρωθυπουργός θα ξεκαθάριζε από το βήμα της Βουλής την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ήταν, βλέπετε και οι διάφορες εκπομπές (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές) που από το πρωί μιλούσαν για το ενδεχόμενο προκήρυξης των εκλογών. Όσο περνούσε όμως η ώρα και ο πρωθυπουργός δεν αναφερόταν στις εκλογές, τόσο οι συζητήσεις πλήθαιναν: «Εάν δεν πει τίποτα για εκλογές θα τις προκηρύξει το Φθινόπωρο», έλεγαν, έως ότου οι ψίθυροι σώπασαν με τη δήλωση του Πρωθυπουργού (στη δευτερολογία του). Είπε συγκεκριμένα:

«Ανησυχείτε πολύ για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν. Σας ξαναλέω, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας. Η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου» ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε «Φοβάμαι ότι θα πορευτούμε για αρκετούς μήνες σε κλίμα έντονης τοξικότητας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει κανονικά την δουλειά της. Δεν βλέπω υπουργούς να έχουν κατεβάσει μολύβια όπως λέτε. Υπάρχει νομοθετικός όγκος που έρχεται τους επόμενους μήνες στη Βουλή. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Όμως σας το λέω κ. Τσίπρα, θα διαψευστείτε πανηγυρικά». Να σημειώσω ότι ο κ. Τσίπρας ζητούσε όπως διαβάσατε παραπάνω, από τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές το Φθινόπωρο και μάλιστα ολοκληρώνοντας την ομιλία του επανέλαβε ένα σύνθημα (το οποίο τελευταίως συνεχώς το λέει): «Πολιτική αλλαγή και εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης χωρίς τέλος».

***

Οι βουλευτές προβλέπουν ημερομηνίες και ποσοστά εκλογών

Ήταν ίσως τα περισσότερα πηγαδάκια βουλευτών που σημειώθηκαν το τελευταίο καιρό στη Βουλή και το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν οι εκλογές. Οι συζητήσεις γίνονταν βεβαίως προτού ο Πρωθυπουργός δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, πλην όμως οι βουλευτές της ΝΔ έκαναν προβλέψεις όχι μόνον για τον χρόνο των εκλογών, αλλά και για το… αποτέλεσμα των εκλογών!

Θέλετε μερικά παραδείγματα; Ο αποκαλούμενος από τους συναδέλφους του και εκλογολόγος βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης προέβλεπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 2 Απριλίου και οι επαναληπτικές στις 24 Απριλίου. Έδινε μάλιστα τα παρακάτω ποσοστά: ΝΔ 33%, ΣΥΡΙΖΑ, 26%, ΠαΣοΚ 12%, ΚΚΕ 6%, Βελόπουλος 5% και Βαρουφάκης 3%. Στις επαναληπτικές όμως έδινε αυτοδυναμία στη ΝΔ με 38% και 28% στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως το κόμμα του κ. Βαρουφάκη να καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή.

Ο βουλευτής Α Πειραιά Γιάννης Μελάς προέβλεπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 27 Αυγούστου, αλλά του 2023. Έδινε 35% στη ΝΔ, 26% στον ΣΥΡΙΖΑ, 12% στο ΠαΣοΚ, 6% στο ΚΚΕ, 7% στον Βελόπουλο και 4% στον Βαρουφάκη. Στις επαναληπτικές ανέβαζε τα ποσοστά δίνοντας 39% στη ΝΔ και 29% στον ΣΥΡΙΖΑ.

***

Θα κλείσει όλους φυλακή;

Υπήρξε σε κάποια στιγμή μεγαλύτερη ένταση του αναμενόμενου, στα έδρανα, κυρίως όταν ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στην υπόθεση Νοβάρτις είπε «θα σας πάμε μέχρι τέλους» Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού: «Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι θα μας πάτε μέχρι τέλους; Θα με βάλετε φυλακή; Όλους;». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ η λέξη «Όλους». Με τον αρχαιότερο βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Τραγάκη να διαμαρτύρεται: «Δηλαδή θα μας κλείσετε όλους φυλακή; Ε, όχι και όλους. Είμαι εδώ από το 1974 και πρώτη φορά ακούω τέτοια πράγματα είπε, με τον κ. Μητσοτάκη να απευθύνεται αμέσως στον κ. Τσίπρα: «Τη δεύτερη φορά ε; Κύριε Τσίπρα δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά διότι η πρώτη φορά υπήρξε τόσο τραυματική και ο κόσμος έχει και μνήμη και κρίση. Γιατί αλλιώς πράγματι θα κινδύνευε η Δημοκρατία», κατέληξε

***

Σκευωρία χειρότερου επιπέδου

Για να ξέρετε ότι στις εγκλήσεις του κ. Τσίπρα να πει «συγγνώμη», για την υπόθεση Νοβάρτις, μετά και από το δικαστικό βούλευμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε λέγοντας: «Εσείς ήρθατε εδώ κ. Τσίπρα, κρεμάσατε δέκα πολιτικούς αντιπάλους στα μανταλάκια. Η εισαγγελέας αρχειοθέτησε 9 από τις 10 υποθέσεις. Μιλήσατε για “συγγνώμη”. Εσείς στον κ. Πικραμένο ζητήσατε συγνώμη; Ναι, κ. Τσίπρα πολιτική σκευωρία του χειροτέρου επιπέδου ήταν αυτή που στήθηκε από εσάς».

***

Όταν Έλληνες πολιτικοί βρέθηκαν στην 10 Dowining Str

Θα σας πάω τώρα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην πρωθυπουργική κατοικία στην 10 Dowining Str, όπου ο Μπόρις Τζόνσον περνά δύσκολες ώρες. Παρά τη χιονοστιβάδα των παραιτήσεων από την κυβέρνησή του, οι οποίες τον αποδυναμώνουν με φόντο μια διαδοχή σκανδάλων, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να «συνεχίσει» τη θητεία του. Θα σας μεταφέρω τις εντυπώσεις Ελλήνων πολιτικών που τον επισκέφθηκαν προσφάτως. Μου λένε λοιπόν πως ο Βρετανός ο Πρωθυπουργός ήταν εντελώς απροετοίμαστος στη συνάντηση. Ήταν ωσάν να μην είχε ατζέντα συζητήσεως ή ότι κανείς δεν του ετοίμασε κάποια. Αφού πρόσφερε τσάι (would you like a cup of tea?- τους είπε με την χαρακτηριστική λονδρέζικη προφορά του) και καφέ άρχισε τη συζήτηση, παρουσία συνεργατών. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματά ανάμεσά τους για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο τέλος της συνάντησης γύρισε προς την συνεργάτιδά του και της λέει (αφήνοντας τους δικούς μας έκπληκτους): «Τι είχαμε πει ότι θέλαμε άλλο να συζητήσουμε;» Συμπέρασμα; Εντελώς απροετοίμαστος ο Βρετανός Πρωθυπουργό

***

Η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο επέστρεψε σπίτι της

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο επιστρέφει σε ένα ιστορικό κτίριο μετά από 81 χρόνια και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ήταν το πρώτο μέλος της κυβέρνησης που την επισκέφθηκε. Στεγάζεται από το Μάρτιο του 2022 σε ιδιόκτητο κτήριο του ελληνικού κράτους στην Hiroschimastraße 11-15, μαζί με την Πρεσβευτική Κατοικία καθώς και το Προξενικό Γραφείο. Αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το 1920 και στέγασε την Πρεσβεία της Ελλάδος έως την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1948, το γειτονικό κτήριο επί της οδού Hiroschimastraße 11-15 (της τότε οδού Graf-Spee-Str.) μεταβιβάστηκε στο ελληνικό κράτος ως δωρεά από τους τότε ιδιοκτήτες κ.κ. Πάικο και Μποσταντζόγλου, γνωστούς καπνοβιομηχάνους στη Γερμανία. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, οι Βρετανοί Σύμμαχοι ανέλαβαν την υποχρέωση συντήρησή του. Στην κατοικία διέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέλος της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής.

***

Ο στρατηγός Φλωρος επισκέπτεται τα F-35

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ. Επρόκειτο να την επισκεφθεί πριν από μερικούς μήνες αλλά λόγω της πανδημίας η επίσκεψη αναβλήθηκε. Χθες είχε συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της Lockheed Martin , μια συνάντηση, που όπως λέει ο στρατηγός πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εμβάθυνσης της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εταιρεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των Αεροσκαφών Ναυτικών Επιχειρήσεων (ΑΦΝΕ) P-3B Orion και F-16 Viper στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, καθώς και στις διαδικασίες ενεργοποίησης του προγράμματος πρόσκτησης Μαχητικών Αεροσκαφών F-35 οι οποίες είναι σε εξέλιξη, ενόψει και της επικείμενης επίσημης επίσκεψης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin Aeronautics στο Fort Worth του Τέξας όπου και κατασκευάζονται.

***

Δεκάδες παραβιάσεις και χθες

Οι Τούρκοι όμως τον χαβά τους. Εξακολουθούν να στέλνουν τα αεροπλάνα τους και τα drones τους στον Αιγαίο. Για παράδειγμα δεκάδες ήταν χθες οι παραβιάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο ανατολικό Αιγαίο. Συνολικά 12 αεροσκάφη προέβησαν σε 49 παραβιάσεις και 7 παραβάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο. Τα αεροσκάφη ήταν τρία ζεύγη μαχητικών F-16 κι ακόμη ένας σχηματισμός με τρία μαχητικά ίδιου τύπου, δύο κατασκοπευτικά CN-235 και ένα UAV. Οι περισσότερες παραβιάσεις (23) έγιναν από το UAV, οι 21 από τα CN-235 και οι υπόλοιπες 5 από τα μαχητικά F-16.

***

Μπορεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να πείσει το Κογκρέσο για τα F-16;

Μπορεί Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές να προσπαθούν να εμποδίσουν την πώληση F-16 στην Τουρκία, ωστόσο η εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Καρίν Ζαν-Πιερ, επέμεινε στη θέση του Λευκού Οίκου: «Ο Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει την πώληση» είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χωρίς παρ’ όλα αυτά να προβεί σε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση. Με βάση την τροπολογία που κατέθεσαν στο Κογκρέσο Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, απαγορεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταφέρει όπλα σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που τον τελευταίο χρόνο έχει προβεί σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου ή έχει παραβιάσει την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Αυτά τα εμπόδια στις προεδρικές εξουσίες θα μπορούν να αρθούν από το Κογκρέσο, μόνο αν ο Λευκός Οίκος μπορεί να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του ότι η εν λόγω χώρα που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ έχει σταματήσει για διάστημα έξι μηνών τις επιθετικές ενέργειες. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορεί να άρει τους περιορισμούς αν πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής μια τέτοια πώληση.

***

Εγκαινιάστηκε η αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Ευρωκοινοβούλιο

Με ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου εγκαινιάστηκε η αίθουσα που φέρει το όνομα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος από το 2018 είχε προτείνει μαζί με την σοσιαλιστική ευρώ – ομάδα να δοθεί το όνομα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Παρούσα στην τελετή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως και δύο από τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου καθώς και η επικεφαλής της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών, Γκάρσια Περεζ.

***

Η άτυπη σύσκεψη Άδωνη, Βενιζέλου και Στουρνάρα για την Νοβάρτις

Ήταν μια άτυπη σύσκεψη και μάλιστα με κεκλεισμένων των θυρών. Οι Άδωνις Γεωργιάδης, Βαγγέλης Βενιζέλος και Γιάννης Στουρνάρας συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη και συζητούσαν επί αρκετή ώρα. Και οι τρεις βρέθηκαν στην τελετή για την ονοματολογία αίθουσας στο υπουργείο Ανάπτυξης «Τάσος Μπάνος». Τι ειπώθηκε σε αυτήν την συγκέντρωση των τριών (που είχαν κατηγορηθεί και οι τρεις για την υπόθεση Νοβάρτις, πλην όμως η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο) ουδείς γνωρίζει, αφού κανείς από τους τρεις δεν έκανε δηλώσεις. Πάντως δεν θέλει και πολλή φαντασία να υποθέσει κανείς τι συζήτησαν; Τις τελευταίες εξελίξεις με το βούλευμα της Νοβάρτις και τίποτα άλλο.