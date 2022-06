Κωνσταντινούπολη: Συλλήψεις και δακρυγόνα στην πορεία Pride – Κρατείται φωτογράφος του AFP

Η τουρκική αστυνομία επενέβη βίαια σε πορεία Pride στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνοντας δεκάδες διαδηλωτές και φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, μετέδωσε το πρακτορείο AFP.

Το γραφείο του κυβερνήτη είχε απαγορεύσει την πορεία γύρω από την πλατεία Ταξίμ στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, αλλά διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά κάτω από την έντονη αστυνομική παρουσία νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές, φορτώνοντάς τους σε λεωφορεία. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν δύο λεωφορεία όπου επέβαινε δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και ο επικεφαλής φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Μπουλέντ Κιλίτς, ο οποίος και παραμένει υπό κράτηση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες του ουράνιου τόξου προχώρησαν στη συγκέντρωση «ανυπακοής».

Despite a large-scale police crackdown, LGBTQ+ activists take to the streets of Istanbul to hold the LGBTQ+ pride parade. #lgbti̇haklarıi̇nsanhaklarıdır #LGBTİYasaklanamaz #onuryürüyüşü2022 #Turkey https://t.co/FyPtPU81rB

— Jo Fobelets 🤓 (@JoFobelets) June 26, 2022