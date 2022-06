Μουντιάλ: Με 26 παίκτες η αποστολή των φιναλίστ του Κατάρ

Με επίσημη ανακοίνωση της η FIFA, έκανε γνωστό ότι οι αποστολές των φιναλίστ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ θα είναι 26 αντί για 23 που ήταν μέχρι τώρα.

Επιπλέον η προεπιλογή των εθνικών ομάδων αυξάνεται σε 55 από 35, παρέχοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο στους προπονητές για να καταλήξουν στην τελική τους αποστολή. Τέλος η επιτρεπόμενη συμμετοχή όσων δηλωθούν στις αποστολές των ομάδων, θα είναι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, οκτώ ημέρες πριν την σέντρα του μεγάλου τουρνουά.

Bureau of FIFA Council approves increase of @FIFAWorldCup squads to 26 players

👉 https://t.co/9NhwjdhIus pic.twitter.com/uZHyFAO5wO

— FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2022