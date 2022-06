Η «κωλοτούμπα» του Κλοπ έχει όνομα… Ντάργουιν Νούνιες

Ο Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να αλλάξει το στάτους της Λίβερπουλ όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο Γερμανός τεχνικός έβαλε σε μια σειρά τους κόκκινους, ενώ κατάφερε να τους στέψει τόσο πρωταθλητές μετά από 30 χρόνια, αλλά και πρωταθλητές Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία τους.

Εκτός από τους τίτλους όμως και το γεγονός ότι επανέφερε στην κορυφή, ο Κλοπ είχε συγκεκριμένη πολιτική στα μεταγραφικά θέματα της ομάδας. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός προπονητής έχει δηλώσει κατά το παρελθόν πως είναι κάθετα αντίθετος στις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών για 100.000.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του το έχει τονίσει αρκετές φορές, αν και είχε συναινέσει για τη μεταγραφή του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για 80.000.000 ευρώ αλλά και για μεταγραφές σε 7 χρόνια που «αγγίζουν» τα 900.000.000 ευρώ.

Το 2016 μάλιστα ο Κλοπ είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι αντίθετος στην απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξοδέψει 105.000.000 ευρώ για τον Πολ Πογκμπά, λέγοντας πως όταν έρθει εκείνη η ώρα για τη Λίβερπουλ, εκείνος «δεν θα είναι στη δουλειά άλλο».

Έξι χρόνια μετά όμως ο τεχνικός των Reds φαίνεται πως έχει κάνει… στροφή, αφού είναι αυτός που θέλει διακαώς την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες από την Μπενφίκα και η Λίβερπουλ είναι κοντά σε συμφωνία με την Μπενφίκα για ένα ποσό που θα φτάσει τους αριθμούς που ο Κλοπ δεν θα ξόδευε… Τα 100.000.000. Περίπου το ποσό που είχε εκφράσει την αντίθεση του για τον Πογκμπά…

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο Γερμανός έχει κάνει… ιδιαίτερες δηλώσεις σχετικά με τα ποσά που δαπανούνται για μεταγραφές και πολύ πιο πρόσφατα. Όταν η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ τον περασμένο Μάιο για 60.000.000 ευρώ και πάλι ο Κλοπ είχε εκφράσει την αντίθεση του λέγοντας πως θέτει νέα όρια στις μεταγραφές και νέα ρεκόρ η ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σε λιγότερο από ένα μήνα μετά όμως ο Κλοπ κάνει «κωλοτούμπα» και η Λίβερπουλ προχωράει σε απόκτηση παίκτη που δεν είναι τόσο φτασμένος όσο ο Νορβηγός στράικερ με 40.000.000 ευρώ από ότι στοίχισε στους πολίτες ο Χάαλαντ.

📆 May 2022:

Jürgen Klopp says that Manchester City will “set new levels” and “break records” through the €60M signing of Erling Haaland.

📆 June 2022:

Liverpool spend €100M on Darwin Nunez. pic.twitter.com/WuYGIrQ3Sy

