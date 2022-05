Formula 1: Συνελήφθη ο Έκλεστοουν για παράνομη οπλοφορία

Ο 91χρονος Βρετανός επιχειρηματίας κρατήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Viracopos International του Σάο Πάολο, καθώς τα συστήματα σκάνερ εντόπισαν ένα πιστόλι στη βαλίτσα του.

Η αστυνομία της Βραζιλίας εντόπισε ένα όπλο LW Seecamp .32 (φωτογραφία) χωρίς έγγραφα στις αποσκευές του κροίσου κατά τη διάρκεια εξέτασης με ακτίνες Χ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόσθεσαν ότι στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Βιρακόπος.

Ο Έκλεστοουν αναγνώρισε ότι το όπλο είναι δικό του, αλλά υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν στις αποσκευές του, είπε η αστυνομία. Ο Βρετανός κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος να ταξιδέψει στην Ελβετία.

Ο κροίσος είναι παντρεμένος με τη βραζιλιανικής καταγωγής Φαμπιάνα Έκλεστοουν, αντιπρόεδρο της FIA και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

