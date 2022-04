Τους λόγους για τους οποίους ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέστειλε την επίθεση στο εργοστάσιο χάλυβα της Μαριούπολης, στο Αζοφστάλ, εξηγεί το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στην καθημερινή του ενημέρωση.

«Η απόφαση του Πούτιν να αναστείλει την επίθεση και να αποκλείσει το εργοστάσιο χάλυβα δείχνει πιθανότατα την επιθυμία να περιοριστεί η ουκρανική αντίσταση στην πόλη και να απελευθερωθούν οι ρωσικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην ανατολική Ουκρανία», εκτιμά μεταξύ άλλων.

