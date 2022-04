Το Χονγκ Κονγκ θα επιτρέψει τις αφίξεις των «μη κατοίκων» από το εξωτερικό από την 1η Μαΐου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Οι κανόνες επιβίβασης, καραντίνας και δοκιμών θα είναι οι ίδιοι με τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ.

Η κυβέρνηση θα χαλαρώσει επίσης τους κανόνες του μηχανισμού αναστολής πτήσεων.

BREAKING: Hong Kong will allow non-residents to enter the city starting on May 1, for the first time since the pandemic https://t.co/LLPu3la8Mo pic.twitter.com/EUxf1Ncjgr

— Bloomberg (@business) April 22, 2022