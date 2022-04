Πως η ΕΕ χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν – Δίνει 7.000 ευρώ το δευτερόλεπτο για ενέργεια

Υπολογισμοί του Center for Research on Energy and Clean Air – CREA (Κέντρου για την Έρευνα στην Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα), αποτυπώνουν κάτι που δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομικός αναλυτής για το καταλάβει: η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να γεμίζει τα ταμεία της Ρωσίας.

Μπορεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία να έχουν παρθεί αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, αλλά η ενεργειακή εξάρτηση χωρών της ΕΕ από τη Ρωσία παραμένει.

Με βάση τους υπολογισμούς του ερευνητικού οργανισμού CREA, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η ΕΕ έχει καταβάλει στη Ρωσία περίπου 38.525.172.680 ευρώ για ενέργεια.

Περίπου 25 δισεκατομμύρια για το ρωσικό αέριο, 13 δισεκατομμύρια για το ρωσικό πετρέλαιο και 803 εκατομμύρια για τον ρωσικό λιθάνθρακα. Αν κάποιος κάνει τη διαίρεση, αυτό δείχνει ότι περίπου 7.000 ευρώ ρέουν από την Ευρώπη στη Ρωσία κάθε δευτερόλεπτο.

Μάλιστα, το Κέντρο για την Έρευνα στην Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα έχει «ανεβάσει» στο Twitter ένα live μετρητή για το πόσα χρήματα δίνει η ΕΕ στη Ρωσία για ορυκτά καύσιμα.

One month after it invaded Ukraine, EU countries are still sending staggering sums of money to Russia

This real-time ticker from @CREACleanAir shows EU payments for Russian fossil fuels are closing in on €19bn – and the total keeps on risinghttps://t.co/Dddtq6qgNy pic.twitter.com/OO4AF9d2nG

— Simon Evans (@DrSimEvans) March 24, 2022