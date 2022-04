Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος EuroLeague Legend

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μονακό το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ (20/4, 21:00) στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα πλέι-οφ της EuroLeague.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στη σειρά για να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final Four του Βελιγραδίου, ενώ θα έχουν στο πλευρό τους και το θρύλο της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Ο σπουδαίος αρχηγός των Πειραιωτών θα γίνει ο νέος EuroLeague Legend και θα τιμηθεί από τη Λίγκα με το συγκεκριμένο «τίτλο» πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα ανάμεσα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και τους Γάλλους.

Ο Σπανούλης θα γίνει ο νεότερος ηλικιακά που αποκτά αυτόν τον τίτλο και θα μπει στο πάνθεον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται ήδη ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ραμούνας Σισκάουσκας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μιρσάντ Τουρσκάν και ο Φελίπε Ρέγιες.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η EuroLeague:

Three-time continental champion, Final Four MVP, and EuroLeague All-Decade player…🏆

Vassilis Spanoulis will become the newest Euroleague Basketball Legend tomorrow!🐐#EveryGameMatters pic.twitter.com/KNLBZuCjCf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 19, 2022