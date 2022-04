Πολύ μεγάλες διαστάσεις, όπως αναμενόταν άλλωστε, παίρνει το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο και της συμπεριφοράς του προς ένα 14χρονο αυτιστικό παιδί λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με την Έβερτον.

Ο Πορτογάλος χτύπησε το παιδί στο χέρι με αποτέλεσμα να του το μελανιάσει, ενώ του έσπασε και το κινητό.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Κριστιάνο αποτελεί το είδωλο του μικρού φίλου της Έβερτον, Τζέικ, ο οποίος πήγαινε πρώτη φορά στη ζωή του στο γήπεδο και ήταν χαρούμενος που θα τον έβλεπε από κοντά, όπως είπε η μητέρα του.

Δείτε το περιστατικό:

Η Σάρα Κέλι, μητέρα του Τζέικ, με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media εμφανίστηκε έξαλλη με τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος από την πλευρά του ζήτησε συγγνώμη και κάλεσε τον μικρό στο «Ολντ Τράφορντ» προκειμένου να επανορθώσει. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μετά τη δημόσια απολογία του ο Πορτογάλος να κληθεί να απολογηθεί και στη δικαιοσύνη.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, μάλιστα, γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την επίθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο νεαρό οπαδό της Έβερτον.

«Η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα ύστερα από ένα περιστατικό στον αγώνα Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Γκούντισον Παρκ που αφορά έναν παίκτη ο οποίος έβγαινε από το γήπεδο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.

— MerPol Everton FC (@MerPolEFC) April 10, 2022