Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το απόλυτο tweet απαξίωσης από τον Λίνεκερ μετά την ήττα από την Έβερτον

Η Έβερτον μετρούσε μόλις μία νίκη σε έξι παιχνίδια, βρισκόταν στο χείλος της επικίνδυνης ζώνης, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπόρσε να φτάσει στην νίκη ούτε τώρα.

Ένα αποτέλεσμα το οποίο απομακρύνει και άλλο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την πρώτη τετράδα και όπως είναι λογικό το Twitter πήρε φωτιά… , με τον Γκάρι Λίνεκερ να πετάει πρώτος τη «σπίθα».

Ο παλαίμαχος θρύλος και τηλεσχολιαστής του SkySports συνεχάρη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό τα Ζαχαρωτά για τη νίκη τους, ωστόσο φρόντισε να ρίξει και την… σπόντα του για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς όπως δήλωσε, «παίζατε απλά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»!

«Τεράστια νίκη για την Έβερτον. Ξέρω πως με τη Γιουνάιτεντ παίζατε, αλλά παραμένει τεράστια νίκη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λίνεκερ και το tweet έγινε viral, με πάνω από 25.000 like σε λιγότερο από μία ώρα.

Massive win for @everton. I know it’s only against @ManUtd but it’s huge nevertheless.

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) April 9, 2022