ΗΠΑ: Να αποβληθεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από τα μέλη του ΟΗΕ στην αυριανή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αποβληθεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Η πλειοψηφία των δύο τρίτων από τη συνέλευση των 193 μελών στη Νέα Υόρκη μπορεί να αναστείλει ένα κράτος από το συμβούλιο, επειδή διαπράττει επίμονα σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, αναφέρει το Reuters.

Μιλώντας στο Βουκουρέστι τη Δευτέρα, η Thomas-Greenfield δήλωσε:

Η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια φάρσα. Και είναι λάθος, γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα η γενική συνέλευση του ΟΗΕ να ψηφίσει για την απομάκρυνσή της.

Η ίδια συνέχισε:

Το μήνυμά μου προς αυτές τις 140 χώρες που με θάρρος συμπαρατάχθηκαν είναι: Οι εικόνες από το Μπούκα και η καταστροφή σε όλη την Ουκρανία απαιτούν από εμάς τώρα να συνδυάσουμε τα λόγια μας με πράξεις.

Από την Bianna Golodryga του CNN:

.@USAmbUN in Romania responds to the horrific images out of Bucha: “In close coordination with Ukraine, European countries and other partners at the UN, we are going to seek Russia’s suspension from the UN Human Rights Council.” pic.twitter.com/KiIvij1sAt

— Bianna Golodryga (@biannagolodryga) April 4, 2022