Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι σφυροκοπούν την Οδησσό

Με στόχο να επικεντρωθούν στο ανατολικό τμήμα της χώρας, οι Ρώσοι εισβολείς στην Ουκρανία ανασυντάσσονται, χαλαρώνοντας τον κλοιό γύρω από το Κίεβο.

Η Οδησσός δέχεται επίθεση με πυραύλους και υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές σε μερικές περιοχές, όπως ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε ανάρτησή του στο Ίντερνετ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 6 π.μ. σήμερα Κυριακή, 39η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι διέφυγαν από την περιοχή της Μαριούπολης με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές Αρχές.

Στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η Μαριούπολη παραμένει διαφιλονικούμενη από τις δύο πλευρές και η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί είναι καταστροφική. Έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών της πόλης, οι Αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς κατοίκους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (2/4) ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πόλεις, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας Πολτάβα.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται στις περιοχές γύρω από το Κίεβο απ’ όπου αποσύρονται ρωσικές δυνάμεις, έκανε σήμερα γνωστό η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται επίσης ότι έχουν αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Χοστομέλ κοντά στην πρωτεύουσα, στο οποίο διεξάγονταν μάχες από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, αναφέρει σε τακτικό δελτίο Τύπου το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου, σημείωσε πως οι επόμενες βδομάδες θα είναι κρίσιμες για τον πόλεμο.

Εικόνες φρίκης στην Μπούτσα της Ουκρανίας, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από την πόλη, σπέρνοντας προηγουμένως τον θάνατο.

Συγκεκριμένα, περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να ενταφιαστούν σε μαζικούς τάφους στην Μπούτσα, την κωμόπολη στα βορειοδυτικά του Κιέβου που υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών, δήλωσε ο δήμαρχός της, Ανατόλι Φεντόρουκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη να μπουν σε όλη την πόλη, που ήταν στα χέρια των Ρώσων επί περίπου έναν μήνα. Το Σάββατο μοίρασαν βοήθεια στους κατοίκους, για πρώτη φορά αφότου η πόλη πέρασε και πάλι στον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ανατριχιάζει δε, η πληροφορία ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε όλους τους άνδρες, ηλικίας 16 – 60 ετών, που είχαν απομείνει στην Μπούτσα, πριν εγκαταλείψει την πόλη.

Επιπλέον, τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων, που ήταν ντυμένα με πολιτικά ρούχα, εντοπίστηκαν σε έναν δρόμο στην Μπούτσα.

Ο ένας από τους νεκρούς άνδρες είχε τα χέρια δεμένα. Τα πτώματα ήταν σκορπισμένα σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων.

At least 280 people found dead after Russian forces leave Bucha, a village near Kyiv where streets are littered with bodies – AFP

⚠️: Viewer discretion is advisedpic.twitter.com/Mc9RnFxD6s

— BNO News (@BNONews) April 2, 2022