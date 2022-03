Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι διαπραγματεύσεις και τα τεχνάσματα της Μόσχας

Νωρίς την Τετάρτη, ρωσικές δυνάμεις μαγνητοσκοπήθηκαν να φεύγουν από το κατεχόμενο έδαφος της Οσετίας στη Γεωργία και να κατευθύνονται προς το ουκρανικό μέτωπο μαζί με άρματα μάχης και άλλα βαριά τεθωρακισμένα.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι μετά από τρεις εβδομάδες σφοδρών μαχών, η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνάμεις της στην Ουκρανία φέρνοντας νέα στρατεύματα από αλλού.

Transfer of orcs to Ukraine

1- Residents of the occupied part of Georgia – the Republic of South Ossetia, contractors of the 4th Guards Military Base of the Russian Federation are being sent to war. pic.twitter.com/SMxQmW3bxy

