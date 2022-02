Κρίστιαν Έρικσεν: Η επιστροφή του ύστερα από 259 ημέρες και η σύμπτωση που προκαλεί ανατριχίλα

Πριν από 259 ημέρες ο Ματίας Γιάνσεν μπήκε για τη Δανία εναντίον της Φινλανδίας στο Euro, αντικαθιστώντας τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος είχε μεταφερθεί με φορείο μία ώρα και τρία τέταρτα νωρίτερα έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Αυτή η αντικατάσταση είχε περάσει απαρατήρητη, με την κατάρρευση του Έρισκεν να έχει σκεπάσει τα πάντα. Αυτό που κανείς δεν κατάλαβε τότε ήταν ότι ήταν μια αλλαγή που θα αντηχούσε τόσο μπροστά όσο και πίσω: ήταν ο Τζένσεν που αποχώρησε το Σάββατο, καθώς ο Έρικσεν επέστρεφε στο ποδόσφαιρο, μια σύμπτωση που προκαλεί… ανατριχίλα.

«Αν αφαιρέσεις το αποτέλεσμα, είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος» είπε ο Έρικσεν. «Το να περάσω ό,τι πέρασα, το να επιστρέψω είναι υπέροχο συναίσθημα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο από την πρώτη μέρα. Η Μπρέντφορντ με φρόντισε καλά. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και όλοι ήταν πραγματικά χρήσιμοι».

Ακριβώς όπως η ήττα της Δανίας από τη Φινλανδία τον περασμένο Ιούνιο φάνηκε σχεδόν αδιάφορη, έτσι και μια άλλη οπισθοδρόμηση για την Μπρέντφορντ πέρασε σε δεύτερη μοίρα από την επιστροφή του Έρικσεν.

Γι’ αυτόν, αυτή ήταν μια μέρα ανάμεικτης ανακούφισης και γιορτής, για όλα όσα μίλησε για την ανάγκη να μην είναι «αφελής» για την ήττα. «Όλοι είναι εδώ» είπε. «Η οικογένειά μου, οι γονείς μου, τα παιδιά μου, η πεθερά μου και κάποιοι γιατροί που με βοήθησαν πέρα δώθε. Αυτό που έχουν περάσει είναι ακόμα πιο σκληρό από αυτό που έχω περάσει εγώ».

