Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Ο αρχηγός του κράτους επέκρινε το ότι συνεχίζει απλά να παρακολουθεί τι συμβαίνει στην Ουκρανία από μακριά, μερικές ώρες μετά τα νέα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, στη Ζαπορίζια και ενώ ηχούν σειρήνες της αεράμυνας σε πόλεις της δυτικής Ουκρανίας, ιδίως τη Λβιβ.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy vowed to stay in Kyiv as his troops battled Russian invaders advancing toward the capital in the biggest attack on a European state since World War Two https://t.co/Nmq595uKdJ pic.twitter.com/VChMcAGRdf

— Reuters (@Reuters) February 25, 2022