Ουκρανία: Βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ

Εκρήξεις που παραπέμπουν σε βομβαρδισμό από πυροβολικό ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και στο Ελένκοβα, χωριό της ίδιας περιοχής, στην Ουκρανία.

Πρόκειται για περιοχές που αμφότερες ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες.

Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρία.

Αναφορές για ανταλλαγή πυρών

Νωρίτερα, από την τοπική διοίκηση του Ντονιέτσκ ανακοινώθηκε ξαφνική όξυνση της κατάστασης εν μέσω κατηγοριών των ΗΠΑ ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους αλλά αντιθέτως ενισχύονται.

Από τους αυτονομιστές, κατηγορείται ο ουκρανικός στρατός για απόπειρα ενεργού δραστηριότητας εναντίον των γραμμών των αυτονομιστών, ενώ φέρεται να υπήρξε ανταλλαγή πυρών.

Δείτε βίντεο

Video from Donetsk shows shelling. DPR says it’s Ukraine firing and they are replying fire. #Донецк pic.twitter.com/kVuYcQWLTw — Костя (@Kostyaosint) February 17, 2022

🇺🇦⚡🇷🇺⚡Conflict Zone | Donbass Residents of one of the central districts of Donetsk – Kalininsky – report that shelling «is decently audible even with closed windows.#Ukraine #Russia #Donbass pic.twitter.com/RAVqcR31Gl — The Rage X – Conflict News (@the_ragex) February 17, 2022

Reports of a power outage in the city of Donetsk, shelling is also heard in the center of Donetsk, Ukraine 📍

pic.twitter.com/Cr1nvWHqYd — California🇺🇸🦅 (@OldPrague) February 17, 2022